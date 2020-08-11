"Люди устали". Жители Могилёва запускают бумажные самолётики в поддержку протестующих в Минске

Жители белорусского города Могилёва организовали флешмоб на тему протестов против итогов президентских выборов. Те, кто не хочет или боится выходить на улицы, запускают из своих квартир бумажные самолётики с надписями в поддержку демонстрантов в Минске.
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— Запускаем из квартир самолётики с надписями в поддержку Минска! Чтобы утром все улицы были в них! — призвали организаторы акции.
В Минске началась активная зачистка улиц от демонстрантов — видеоОмоновцы применяют светошумовые гранаты, в ответ протестующие забрасывают их фейерверками.
На самолётиках можно увидеть надписи "люди устали" и "стоп репрессиям". Пользователи соцсетей отмечают, что улицы Могилёва пусты.
Как уже сообщал Лайф, согласно предварительным данным ЦИК Белоруссии, абсолютным лидером голосования стал действующий президент Александр Лукашенко. Он набрал более 80% голосов. Его главная соперница на выборах Светлана Тихановская набрала около 10%. Наблюдатели от СНГ подтвердили легитимность прошедших выборов в Белоруссии. Однако сторонники оппозиции оказались не согласны с такими результатами и вышли на акции протеста.