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"Люди устали". Жители Могилёва запускают бумажные самолётики в поддержку протестующих в Минске

В самом городе демонстраций не наблюдается.

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Фото © LIFE

Жители белорусского города Могилёва организовали флешмоб на тему протестов против итогов президентских выборов. Те, кто не хочет или боится выходить на улицы, запускают из своих квартир бумажные самолётики с надписями в поддержку демонстрантов в Минске.

Фото © LIFE

Запускаем из квартир самолётики с надписями в поддержку Минска! Чтобы утром все улицы были в них! призвали организаторы акции.

В Минске началась активная зачистка улиц от демонстрантов — видео

Омоновцы применяют светошумовые гранаты, в ответ протестующие забрасывают их фейерверками.

На самолётиках можно увидеть надписи "люди устали" и "стоп репрессиям". Пользователи соцсетей отмечают, что улицы Могилёва пусты.

Как уже сообщал Лайф, согласно предварительным данным ЦИК Белоруссии, абсолютным лидером голосования стал действующий президент Александр Лукашенко. Он набрал более 80% голосов. Его главная соперница на выборах Светлана Тихановская набрала около 10%. Наблюдатели от СНГ подтвердили легитимность прошедших выборов в Белоруссии. Однако сторонники оппозиции оказались не согласны с такими результатами и вышли на акции протеста.

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