"Люди устали". Жители Могилёва запускают бумажные самолётики в поддержку протестующих в Минске

Жители белорусского города Могилёва организовали флешмоб на тему протестов против итогов президентских выборов. Те, кто не хочет или боится выходить на улицы, запускают из своих квартир бумажные самолётики с надписями в поддержку демонстрантов в Минске.

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— Запускаем из квартир самолётики с надписями в поддержку Минска! Чтобы утром все улицы были в них! — призвали организаторы акции.

На самолётиках можно увидеть надписи "люди устали" и "стоп репрессиям". Пользователи соцсетей отмечают, что улицы Могилёва пусты.