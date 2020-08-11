Российские журналисты показали видео из бетонной коробки минского центра МВД

Видео © Телеграм-канал Daily Storm
Журналист Daily Storm Антон Старков показал видео из центра изоляции правонарушителей в Минске, куда изначально поместили задержанных российских представителей СМИ.
— Уже больше шести часов сидим в этой камере. Задержали нас в центре Минска, — сказал Старков.
"Вырвали из рук камеру". Журналисты Би-Би-Си обвинили силовиков в нападении в МинскеКорреспонденты не задержаны.
Он уточнил, что журналистов поместили в камеру к иностранцам как граждан России. На видео сотрудники СМИ ждали представителей консульства РФ.
Напомним, что в настоящий момент Старков вместе с другим корреспондентом Daily Storm Дмитрием Ласенко, а также основателем проекта WarGonzo Семёном Пеговым и его оператором Владиславом Зиздоком освобождены и уже вернулись на родину. Также сообщалось о задержании журналиста "Медузы" Максима Солопова, корреспондента RT Константина Придыбайло, репортёра "Sputnik Беларусь" Евгения Олейника и других.