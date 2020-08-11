Российские журналисты показали видео из бетонной коробки минского центра МВД

Журналист Daily Storm Антон Старков показал видео из центра изоляции правонарушителей в Минске, куда изначально поместили задержанных российских представителей СМИ.

— Уже больше шести часов сидим в этой камере. Задержали нас в центре Минска, — сказал Старков.

Он уточнил, что журналистов поместили в камеру к иностранцам как граждан России. На видео сотрудники СМИ ждали представителей консульства РФ.