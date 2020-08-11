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Хотят перемен. Сочувствующие белорусам москвичи снова собрались у посольства — видео

Обстановка довольно спокойная.

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Видеозапись с места событий в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

В Москве на Маросейке у здания Посольства Белоруссии собрались люди, недовольные исходом президентских выборов.

На улице находится около 400 человек, сообщает ТАСС. Полицейские в громкоговорители просят демонстрантов разойтись и не мешать проходу граждан. Собравшиеся скандируют "Перемен!" и "Лукашенко, уходи".

В целом обстановка довольно мирная. Был задержан активист националистического движения SERB.

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Демонстранты на улицах кричат "Уходи".

Напомним, накануне у белорусского посольства также прошла акция. Был задержан один человек.

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