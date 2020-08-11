Хотят перемен. Сочувствующие белорусам москвичи снова собрались у посольства — видео

В Москве на Маросейке у здания Посольства Белоруссии собрались люди, недовольные исходом президентских выборов.
На улице находится около 400 человек, сообщает ТАСС. Полицейские в громкоговорители просят демонстрантов разойтись и не мешать проходу граждан. Собравшиеся скандируют "Перемен!" и "Лукашенко, уходи".
В целом обстановка довольно мирная. Был задержан активист националистического движения SERB.
Слышны взрывы. Протесты в Минске переместились из центра в спальные районы — видеоДемонстранты на улицах кричат "Уходи".
Напомним, накануне у белорусского посольства также прошла акция. Был задержан один человек.