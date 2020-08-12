Белорусские СМИ опубликовали видео задержания "финансиста" массовых беспорядков в Минске

Видео © belarus24.by
В Минске был задержан мужчина, которого подозревают в финансировании уличных акций протеста в Белоруссии. На кадрах ролика видно, что у него изымается крупная сумма денег. Задержанный признаётся, что все деньги принадлежат ему. Он утверждает, что все эти средства, в том числе американские доллары, являются его личными накоплениями, которые он заработал.
Также на теле задержанного можно увидеть синяки и кровоподтёки. По данным белорусских силовиков, подозреваемый оказал активное сопротивление при задержании, а одному из правоохранителей даже сломал нос.
Демонстранты в спальных районах и решительные действия силовиков. Что принёс третий день протестов в Белоруссии — видеоУбегающих преследовали, скручивали и отправляли в автозаки.
Как сообщал Лайф, сторонники белорусской оппозиции не признали итоги выборов нового президента, на которых действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов. В некоторых городах республики прошли акции протеста, сопровождавшиеся массовыми беспорядками и столкновениями с милицией. В первый день протестов было задержано около трёх тысяч человек. На второй день МВД республики отчиталось о задержании более двух тысяч человек.