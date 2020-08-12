СК Белоруссии подозревает российских журналистов Важенкова и Рогова в участии в беспорядках

Российские журналисты Артём Важенков и Игорь Рогов подозреваются Следственным комитетом Белоруссии в участии в беспорядках. Об этом сообщает агентство БелТА со ссылкой на пресс-службу ведомства.

— В данный момент они находятся в статусе подозреваемых по уголовному делу, возбужденному управлением СК по городу Минску по признакам ст. 293 ч. 2 УК ("участие в массовых беспорядках"), — сказано в заявлении СК.

Отмечается, что представители прессы были задержаны в Минске в районе универсама "Рига" 11 августа в районе двух часов ночи с "внешними признаками алкогольного опьянения".