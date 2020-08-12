СК Белоруссии подозревает российских журналистов Важенкова и Рогова в участии в беспорядках

Российские журналисты Артём Важенков и Игорь Рогов подозреваются Следственным комитетом Белоруссии в участии в беспорядках. Об этом сообщает агентство БелТА со ссылкой на пресс-службу ведомства.
— В данный момент они находятся в статусе подозреваемых по уголовному делу, возбужденному управлением СК по городу Минску по признакам ст. 293 ч. 2 УК ("участие в массовых беспорядках"), — сказано в заявлении СК.
Отмечается, что представители прессы были задержаны в Минске в районе универсама "Рига" 11 августа в районе двух часов ночи с "внешними признаками алкогольного опьянения".
"Поел невкусной каши, зато не били". Фотокор МИА "Россия сегодня" рассказал о задержании в МинскеОн сообщил, что власти Белоруссии закрыли ему въезд в страну на пять лет.
Ранее Лайф сообщал, что корреспонденты издания Daily Storm Антон Старков и Дмитрий Ласенко, а также основатель проекта WarGonzo Семён Пегов и его оператор Владислав Зиздок были освобождены и уже вернулись на родину. Также сообщалось о задержании журналиста "Медузы" Максима Солопова, корреспондента RT Константина Придыбайло, репортёра "Sputnik Беларусь" Евгения Олейника и других.