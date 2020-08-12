Части ОМОНа, внутренние войска и другие силовые структуры Белоруссии покинули улицы Минска, движение в центре города восстановлено, оцепление снято, сообщает ТАСС.

Дополнительные силы были введены в столицу накануне, чтобы не допустить повторения массовых протестов предыдущих дней. Отмечается, что в эту ночь силовики действовали решительнее и жёстче, чем в прошлую, а демонстранты переместились из центральных районов в спальные.

Официальные данные о количестве задержанных и пострадавших должны быть опубликованы днём.