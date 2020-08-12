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Силовые структуры Белоруссии покинули улицы Минска, движение в центре города восстановлено

В эту ночь они действовали решительнее и жёстче, чем в прошлую.

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Фото © EPA / YAUHEN YERCHAK

Части ОМОНа, внутренние войска и другие силовые структуры Белоруссии покинули улицы Минска, движение в центре города восстановлено, оцепление снято, сообщает ТАСС.

В Минске началась активная зачистка улиц от демонстрантов — видео

Омоновцы применяют светошумовые гранаты, в ответ протестующие забрасывают их фейерверками.

Дополнительные силы были введены в столицу накануне, чтобы не допустить повторения массовых протестов предыдущих дней. Отмечается, что в эту ночь силовики действовали решительнее и жёстче, чем в прошлую, а демонстранты переместились из центральных районов в спальные.

Официальные данные о количестве задержанных и пострадавших должны быть опубликованы днём.

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Инцидент произошёл в районе Каменная Горка.

Напомним, протесты в белорусской столице начались после опубликования данных президентских выборов. Согласно им, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов. Его главная соперница на выборах Светлана Тихановская — около 10%. Однако сторонники оппозиции оказались не согласны с такими итогами и вышли на акции протеста.

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