Части ОМОНа, внутренние войска и другие силовые структуры Белоруссии покинули улицы Минска, движение в центре города восстановлено, оцепление снято, сообщает ТАСС.
В Минске началась активная зачистка улиц от демонстрантов — видеоОмоновцы применяют светошумовые гранаты, в ответ протестующие забрасывают их фейерверками.
Дополнительные силы были введены в столицу накануне, чтобы не допустить повторения массовых протестов предыдущих дней. Отмечается, что в эту ночь силовики действовали решительнее и жёстче, чем в прошлую, а демонстранты переместились из центральных районов в спальные.
Официальные данные о количестве задержанных и пострадавших должны быть опубликованы днём.
В Минске силовики обстреляли жильцов многоэтажки, кричавших им из окон "Позор!" и "Пошли вон!" — видеоИнцидент произошёл в районе Каменная Горка.
Напомним, протесты в белорусской столице начались после опубликования данных президентских выборов. Согласно им, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов. Его главная соперница на выборах Светлана Тихановская — около 10%. Однако сторонники оппозиции оказались не согласны с такими итогами и вышли на акции протеста.