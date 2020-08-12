Демонстранты в спальных районах и решительные действия силовиков. Что принёс третий день протестов в Белоруссии — видео

Третья ночь протестов в Белоруссии ознаменовалась более решительными действиями силовиков и перемещением демонстрантов в спальные районы Минска из центра. Наиболее жёсткие конфронтации произошли в Серебрянке и Каменная горке.

Перемещение протеста на окраины белорусской столицы произошло из ограничения движения и скопления военной техники в центре города. Бульдозеры и автозаки прибыли в район стелы "Минск - город-Герой" ещё вечером.

Спустя несколько часов начались столкновения. В ходе разгона протестов одной из журналисток прострелили ногу.

В эту силовики решили разгонять не только пеший протест, но и автомобильный. Для этого они начали стучать по сигналящим машинам дубинками.

Видео © Соцсети

Не остались в стороне и мотоциклисты. В районе Уручье милиционеры на байках догнали нескольких человек, заставили спешиться и лечь на землю. На улице Беды мотоциклисту досталось куда серьёзнее.

Видео © Соцсети

После полуночи на Серебрянке, охваченной протестами, сгорел киоск "Табакерка". Правда, пока неизвестно, был ли это поджог. Пожаров до сегодняшней ночи в ходе демонстраций не наблюдалось.

Видео © Telegram/ Типичная Беларусь

Протестующие не оставались в стороне. Так, в ходе задержания одного из демонстрантов они сбросили на силовиков деревянную дверь из окна многоэтажки.

Один из самых громких инцидентов минувшей ночью произошёл, когда силовики зашли в один из дворов. Там их встретили криками "позор" и "пошли вон". В ответ правоохранители открыли огонь по окнам первого этажа.

В регионах также произошли столкновения. Так, например, в Несвиже люди разбегались от правоохранителей, их сбивали с ног. Тех, кто не успел убежать, скрутили и затолкали в автозак.

Видео © Tut.by

А вот в Гомеле протесты прошли мирно. Люди свободно гуляли на улицах поздним вечером, избежав противостояния с милицией.

Видео © Соцсети

Официальные данные о том, сколько человек было задержано и получило ранения, пока не опубликованы.