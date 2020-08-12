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СМИ: В Минске задержаны организаторы массовых беспорядков

Один из них находился на 17-м этаже гостиницы "Беларусь".

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Фото © ТАСС / Наталия Федосенко

В Минске задержали организаторов массовых беспорядков. Об этом сообщает агентство БелТА.

Отмечается, что один из них снимал номер на 17-м этаже гостиницы "Беларусь", откуда и координировал акции. По данным агентства, мужчина управлял действиями троих подчинённых, а те, в свою очередь, руководили сотнями.

Ранее в Белоруссии сообщили о задержании мужчины, платившего за участие в беспорядках. По данным МВД, в рюкзаке у него было более десяти тысяч долларов.

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Убегающих преследовали, скручивали и отправляли в автозаки.

Напомним, протесты в Белоруссии начались после опубликования данных президентских выборов. Согласно им, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов. Его главная соперница на выборах Светлана Тихановская — около 10%. Однако сторонники оппозиции оказались не согласны с такими итогами и вышли на акции протеста.

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