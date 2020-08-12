СМИ: В Минске задержаны организаторы массовых беспорядков

В Минске задержали организаторов массовых беспорядков. Об этом сообщает агентство БелТА.

Отмечается, что один из них снимал номер на 17-м этаже гостиницы "Беларусь", откуда и координировал акции. По данным агентства, мужчина управлял действиями троих подчинённых, а те, в свою очередь, руководили сотнями.

Ранее в Белоруссии сообщили о задержании мужчины, платившего за участие в беспорядках. По данным МВД, в рюкзаке у него было более десяти тысяч долларов.