На фоне массовых протестов в Белоруссии запретили продавать пиротехнику

На всей территории Белоруссии с 12 августа запретили оптовую и розничную торговлю пиротехникой. Такое постановление выпустил Совет Министров, сообщает TUT.BY.
— Просим субъекты торговли принять срочные меры по неукоснительному соблюдению норм указанного постановления и недопущению оптовой и розничной торговли пиротехническими изделиями на территории Беларуси, — говорится в документе.
В Минске протестующие сбросили на силовиков из окна деревянную дверь — видеоДемонстрантов на улицах становится всё меньше.
С чем это связано, официально не уточняется. При этом петарды и фейерверки белорусы активно использовали во второй день массовых протестов, захлестнувших страну после президентских выборов. Так митингующие отвечали милиционерам и ОМОНу, которые применяли светошумовые гранаты.
Напомним, ночь на 12 августа стала третьей "протестной" в Белоруссии. Демонстранты из центра Минска ушли в спальные районы, а ОМОН отправился искать протестующих во дворы. Кроме того, силовики решили разгонять не только пешие протесты, но и автомобильные.
Горячие точки Минска. Где и как управляют протестом в белорусской столице — картаМетро "Пушкинская" и универсам "Рига" стали главными местами противостояния милиции и протестующих, но пришли туда беспорядки не просто так.
Один из самых громких инцидентов минувшей ночи произошёл во дворе дома, куда зашли правоохранители. Местные жители встретили их криками "Позор!" и "Пошли вон!" В ответ милиционеры открыли огонь по окнам первых этажей.