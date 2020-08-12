На фоне массовых протестов в Белоруссии запретили продавать пиротехнику

На всей территории Белоруссии с 12 августа запретили оптовую и розничную торговлю пиротехникой. Такое постановление выпустил Совет Министров, сообщает TUT.BY.

— Просим субъекты торговли принять срочные меры по неукоснительному соблюдению норм указанного постановления и недопущению оптовой и розничной торговли пиротехническими изделиями на территории Беларуси, — говорится в документе.

С чем это связано, официально не уточняется. При этом петарды и фейерверки белорусы активно использовали во второй день массовых протестов, захлестнувших страну после президентских выборов. Так митингующие отвечали милиционерам и ОМОНу, которые применяли светошумовые гранаты.

Напомним, ночь на 12 августа стала третьей "протестной" в Белоруссии. Демонстранты из центра Минска ушли в спальные районы, а ОМОН отправился искать протестующих во дворы. Кроме того, силовики решили разгонять не только пешие протесты, но и автомобильные.