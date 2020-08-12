Лукашенко назвал главные задачи власти на фоне протестов в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на фоне масштабных акций протеста и столкновений силовиков с митингующими созвал заседание Совета безопасности республики. Там он озвучил главные направления деятельности белорусских властей в такой ситуации.

— Наиважнейшими задачами, которые сейчас стоят перед органами власти и, в частности, Совбезом, а может, и прежде всего — обеспечение безопасности наших граждан, защита конституционного строя, обеспечение нормального функционирования государственных органов управления , — приводит слова Лукашенко телеграм-канал " Пул первого ".

Итоги выборов президента Белоруссии не признали все кандидаты, кроме победившего Лукашенко Его главной сопернице пришлось покинуть страну после нескольких часов беседы в ЦИК за закрытыми дверями.

Как сообщал Лайф, сторонники белорусской оппозиции не признали итоги выборов нового президента, на которых действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов. В некоторых городах республики прошли акции протеста, сопровождавшиеся массовыми беспорядками и столкновениями с милицией. По данным МВД Белоруссии, за три дня были задержаны более шести тысяч человек, счёт пострадавших как среди протестующих, так и среди силовиков идёт на сотни.