В Минск выдвинулись колонны военной техники

В центр белорусской столицы направили несколько колонн военной техники. Как сообщает корреспондент РИА "Новости", как минимум две колонны составляют грузовики для перевозки людей. Кроме того, были замечены легкобронированные автомобили и спецтехника для разрушения баррикад на дорогах.
В центре города продолжают нести дежурство усиленные наряды милиции и военных. При этом по-прежнему проходят избирательные задержания граждан на улицах.
Лукашенко назвал главные задачи власти на фоне протестов в БелоруссииПо его словам, в первую очередь необходимо обеспечить безопасность граждан.
Как сообщал Лайф, сторонники белорусской оппозиции не признали итоги выборов нового президента, на которых действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов. В некоторых городах республики прошли акции протеста, сопровождавшиеся массовыми беспорядками и столкновениями с милицией. По данным МВД Белоруссии, за три дня было задержано более шести тысяч человек, счёт пострадавших как среди протестующих, так и среди силовиков идёт на сотни.