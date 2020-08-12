В Минск выдвинулись колонны военной техники

В центр белорусской столицы направили несколько колонн военной техники. Как сообщает корреспондент РИА " Новости ", как минимум две колонны составляют грузовики для перевозки людей. Кроме того, были замечены легкобронированные автомобили и спецтехника для разрушения баррикад на дорогах.

Как сообщал Лайф, сторонники белорусской оппозиции не признали итоги выборов нового президента, на которых действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов. В некоторых городах республики прошли акции протеста, сопровождавшиеся массовыми беспорядками и столкновениями с милицией. По данным МВД Белоруссии, за три дня было задержано более шести тысяч человек, счёт пострадавших как среди протестующих, так и среди силовиков идёт на сотни.