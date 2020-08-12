"Мне стыдно его носить". Спиваков отказался от ордена, которым его наградил Лукашенко

Народный артист СССР Владимир Спиваков отказался от ордена Франциска Скорины, которым его в 2014 году удостоил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Знаменитый дирижёр упрекнул политика в "крайней жестокости" и признался, что ему теперь стыдно носить полученную награду. Открытое письмо музыканта к белорусскому лидеру опубликовано в "Инстаграме".

Дирижёр выражает поддержку протестующим и отмечает, что сегодня его "сердце бьётся в унисон с народом Белоруссии". Он считает справедливыми требования митингующих. Спиваков уверен, что люди хотят соблюдения элементарных прав и свобод, включая права на мирные протесты.

— Поэтому в сложившейся ситуации я вынужден отказаться от ордена, которым Вы меня ранее наградили. Мне стыдно его носить, так как это связано с Вашим правлением. Ваша "чёрная" сила — это Ваша огромная слабость. Люди рождаются для того, чтобы их любили, а не унижали и тем более калечили, — обращается к Лукашенко дирижёр.

По мнению Спивакова, сейчас в Белоруссии "царит мракобесие, тирания, насилие и бесконечные примеры крайней жестокости, с которой власти подавляют волеизъявление множества граждан" страны. В заключение музыкант напомнил Лукашенко о заповеди блаженства из Евангелия от Матфея — "плачущие утешатся".