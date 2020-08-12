Глава МВД Белоруссии приказал "не трогать журналистов"

Глава МВД Белоруссии Юрий Караев приказал милиционерам не трогать журналистов, освещающих массовые протесты в стране. Он взял под личный контроль ситуацию с задержанием корреспондентов.
— Моя принципиальная позиция — журналистов не трогать! Кроме случаев, где они становятся между нарушителями и силами правопорядка, — заявил министр.
Военкор Семён Пегов рассказал, как его оглушили на акции протеста в Минске. Очнулся уже в автозакеПришёл в сознание журналист в окружении серьёзных ребят. По его мнению, это были бойцы "Альфы" или "Алмаза".
Он добавил, что "в подавляющем большинстве случаев" задержанных на акциях журналистов отпускают без составления административного протокола. В то же время Караев призвал представителей СМИ "не рисковать собой".
"Для острастки ударили по ногам". Журналисты "Комсомольской правды" обвинили минский ОМОН в избиенииТеперь они намерены снять побои и подать жалобу в МВД Белоруссии.
Как уже сообщал Лайф, во время ночных беспорядков в Минске силовики задержали несколько российских журналистов: основателя проекта WarGonzo Семёна Пегова, сотрудников Daily Storm Антона Старкова и Дмитрия Ласенко, журналиста "Медузы" Максима Солопова, корреспондента RT Константина Придыбайло, репортёра "Sputnik Беларусь" Евгения Олейника и других.
Почти все они уже вернулись в Россию и рассказали, как их задерживали белорусские силовики и каково им пришлось в камере центра изоляции правонарушителей.