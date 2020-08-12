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Глава МВД Белоруссии приказал "не трогать журналистов"

Но и самим представителям СМИ он рекомендовал "не рисковать собой".

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Кадр видео: © Onliner

Глава МВД Белоруссии Юрий Караев приказал милиционерам не трогать журналистов, освещающих массовые протесты в стране. Он взял под личный контроль ситуацию с задержанием корреспондентов.

Моя принципиальная позиция — журналистов не трогать! Кроме случаев, где они становятся между нарушителями и силами правопорядка, — заявил министр.

Военкор Семён Пегов рассказал, как его оглушили на акции протеста в Минске. Очнулся уже в автозаке

Пришёл в сознание журналист в окружении серьёзных ребят. По его мнению, это были бойцы "Альфы" или "Алмаза".

Он добавил, что "в подавляющем большинстве случаев" задержанных на акциях журналистов отпускают без составления административного протокола. В то же время Караев призвал представителей СМИ "не рисковать собой".

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Теперь они намерены снять побои и подать жалобу в МВД Белоруссии.

Как уже сообщал Лайф, во время ночных беспорядков в Минске силовики задержали несколько российских журналистов: основателя проекта WarGonzo Семёна Пегова, сотрудников Daily Storm Антона Старкова и Дмитрия Ласенко, журналиста "Медузы" Максима Солопова, корреспондента RT Константина Придыбайло, репортёра "Sputnik Беларусь" Евгения Олейника и других.

Почти все они уже вернулись в Россию и рассказали, как их задерживали белорусские силовики и каково им пришлось в камере центра изоляции правонарушителей.

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