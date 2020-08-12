Неуязвимый. Сколько Лукашенко может потерять от европейских санкций

Ряд стран ЕС признали выборы в Белоруссии несправедливыми и уже грозят санкциями в отношении Александра Лукашенко. Испугают ли они “последнего диктатора Европы”? Лайф подсчитал, сколько он получает из разных источников и с кем ему выгоднее остаться.

Александра Григорьевича в ЕС не любят давно и очень активно. Только в 2008 году ЕС признал эту страну полноправным членом “Восточного партнерства”, которое предусматривает разнообразные бенефиты странам, которые были членами или союзниками СССР. Такой подарок наш союзник получил от “европейских партнеров” после того, как согласился не признавать Абхазию и Южную Осетию. Но уже в 2010 году, после прошедших президентских выборов, против Лукашенко вводятся новые европейские санкции - заморозка счетов, запрет въезда и, конечно, были закрыты все возможные совместные межгосударственные программы. Но эти санкции продержались всего три года - уже в 2013 году ЕС выделил Белоруссии на пять лет (с 2014 по 2020 годы) финансовую помощь €158 млн. Причем не просто так, а на реализацию программ: 30% всей экономической помощи планировалось направить на социальную сферу, 25% - на охрану окружающей среды, 25% - на региональное экономическое развитие. Не густо.

Следующий виток потепления между Беларусью и ЕС началось в 2014 году - на фоне размежевания с Россией. После ряда встреч в “Минском формате” лидеры ЕС намекали Лукашенко на более тесное сотрудничество, но денег не дали. Разве что в 2017 году выделили грант в €1,15 млн, направленный на пересмотр внутренних стандартов Национального банка Белоруссии. Впрочем, эта сумма все равно пошла в “зачет” уже выделенных €158 млн.

Конечно, в период “потепления” с ЕС Лукашенко обращался в самые разные международные институты за финансовой помощью. Например, в МВФ - в течение 2016 и 2017 годов Белоруссия вела переговоры о возобновлении кредитного сотрудничества (оно окончилось в 2010 году) - Лукашенко хотел получить от фонда $3 млрд. Но фонд выставил батьке такие условия, что тот решил обойтись без них. Вернее, обратился к другим своим постоянным кредиторам.

В настоящее время государственный долг страны составляет свыше $17 млрд, почти треть белорусского ВВП. Структуру долга белорусский Минфин не раскрывает, однако только государственный долг перед Россией составляет $7,55 млрд. Кроме того, Белоруссию активно кредитовали российские институты Развития: Евразийский банк Развития и ВЭБ, а также коммерческие кредиторы.

Так, Евразийскому банку Развития (формально его учредителями являются страны ЕАЭС, но деньги в нем - российские) Белоруссия должна более 2 млрд долларов, которые были выделены еще в 2016 году на “реформы”. Кроме того, ЕАБР активно участвовал во многих белорусских проектах. Так, $400 млн было выдано на ремонт дорог, $300 млн - "Беларуськалию". Российский ВЭБ выделил 10 млрд долларов на строительство Белорусской АЭС по межправительственному соглашению. Правда, пока выделен только первый транш в размере $500 млн), а выбрано из него только $248 млн.

Впрочем, значительно более чувствительны для Белоруссии - скрытые субсидии от российского правительства, посредством скидок на энергоносители. По подсчетам МВФ, с 2005 года по настоящий момент они составили совокупно $122 млрд. Причем в иные годы эта безвозмездная помощь достигала $15 млрд. И без каких либо условий. Собственно, с 2016 года российское правительство планомерно снижает объем этих субсидий (для этого даже был принят “налоговый маневр” в нефтяной отрасли), что собственно, стало причиной похолодания в отношениях между Россией и Белоруссией. Но и сейчас, по расчетам МВФ величина этих субсидий все еще остается высокой - порядка $3 млрд в год.

На фоне обиды батьки на российское правительство, Беларусь стала более активно дружить с Китаем. В прошлом году Поднебесная выделила Белоруссии кредит в 500 млн долларов. Кстати, именно лидер Китая был первым, кто поздравил Лукашенко с выигрышем выборов.