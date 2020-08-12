Списать без согласия. Банки хотят тайно забирать ваши деньги

Ассоциация "Финтех", основателем которой является российский Центробанк, приступила к тестированию новой банковской "услуги" — автоматические списания с банковского счёта по запросу получателя. Отдельного согласия клиента банка на операцию получать будет не надо. Получатель выставляет счёт — банк, не сообщая клиенту, списывает. Почему это опасно?

Фактически речь идёт об "услуге", подобной платным подпискам у мобильных операторов. Вы один раз якобы дали согласие на платный гудок или рассылку анекдотов, а далее каждый день с вашего счёта списывается небольшая сумма. При этом согласием клиента оператор считает и ситуации, когда вам услугу подключают временно и бесплатно, а вы её вовремя не отключили — и всё, счётчик включён, пока вы не заметите, что ваш счёт изрядно "похудел". После этого получить свои деньги назад очень проблематично — и мало кому удаётся сделать это без скандала. По такой схеме нередко на платные рассылки "подписываются" GPS-трекеры или автоматические шлагбаумы.

Поэтому неудивительно, что и банки давно пытаются зарабатывать аналогичным, не всегда этичным способом. С начала 2019 года Сбербанк, например, очень многим своим клиентам подключает дополнительные услуги по страхованию банковских карт и вкладов. Всё как у операторов: в период теста бесплатно, а если вовремя не отказаться от навязанной услуги, то банк считает это официальным согласием и формирует ежемесячный автоплатёж — как правило, несколько сотен рублей в месяц. Единственное отличие от операторов — по закону перед списанием банк должен прислать вам хотя бы эсэмэску. И он присылал, маскируя нежелательные услуги загадочными аббревиатурами. ДСЖ КК, или ДСЖ ПК, или, прости господи, ДСЖ НПР.

Согласитесь, мало кто сможет с ходу понять, что эсэмэска "Оплата ДСЖ КК прошла успешно" означает, что вам была подключена непрошеная услуга и теперь каждый месяц списывают за неё деньги. Большинство решит, что это какой-то платёж по коммунальным услугам. При этом сумма списания по ДСЖ КК (в переводе — добровольное страхование жизни кредитных карт) равна 0,7% от суммы задолженности по вашей карте. К примеру, вы должны 50 000, значит, спишется с вас 350 рублей. И так каждый месяц.

Сколько таким способом зарабатывает Сбербанк, официально не раскрывается. Мобильные операторы, по оценке экс-советника президента РФ по развитию Интернета Германа Клименко, с помощью платных подписок зарабатывают миллиарды.