"Мы спасли энергетику". Трамп высоко оценил вклад России и Саудовской Аравии в сокращение мировой нефтедобычи

Президент США Дональд Трамп высоко оценил вклад России и Саудовской Аравии в сокращение мировой добычи нефти.

Глава Белого дома напомнил, что из-за пандемии коронавируса нефтедобывающая отрасль Штатов находится в кризисе. Он отметил, что в этой ситуации позвонил президенту России Владимиру Путину и саудовскому королю Салману ибн Абдул-Азизу Аль Сауду, а те, в свою очередь, сократили выработку на десять миллионов баррелей в сутки.

— Таким образом мы спасли энергетику, — заявил Трамп в интервью телеканалу Fox News.

Он добавил, что в настоящее время нефть стоит около 41 доллара за баррель (158,988 литра), а в розницу бензин в США продают по два доллара за галлон (3,785 литра).