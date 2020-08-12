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"Мы спасли энергетику". Трамп высоко оценил вклад России и Саудовской Аравии в сокращение мировой нефтедобычи

По словам американского лидера, нефтяная отрасль США находится в кризисе в связи с пандемией коронавируса.

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Фото © Instagram / President Donald J. Trump

Президент США Дональд Трамп высоко оценил вклад России и Саудовской Аравии в сокращение мировой добычи нефти.

Глава Белого дома напомнил, что из-за пандемии коронавируса нефтедобывающая отрасль Штатов находится в кризисе. Он отметил, что в этой ситуации позвонил президенту России Владимиру Путину и саудовскому королю Салману ибн Абдул-Азизу Аль Сауду, а те, в свою очередь, сократили выработку на десять миллионов баррелей в сутки.

Трамп поблагодарил Россию и страны ОПЕК за сокращение объёмов добычи нефти

Также американский лидер не преминул приписать себе заслуги по заключению сделки.

Таким образом мы спасли энергетику, — заявил Трамп в интервью телеканалу Fox News.

Он добавил, что в настоящее время нефть стоит около 41 доллара за баррель (158,988 литра), а в розницу бензин в США продают по два доллара за галлон (3,785 литра).

Напомним, страны ОПЕК+ пришли к соглашению о сокращении добычи нефти на десять миллионов баррелей в сутки, но сделка не могла быть подписана без согласия Мексики. Переговоры, начавшиеся вечером 9 апреля, продолжались более десяти часов. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в сделке ОПЕК+ нет проигравших. 10 апреля удалось согласовать итоговую сделку, которая продлится до 1 мая 2022 года.

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