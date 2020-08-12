Главный нарколог Минздрава напомнил, чего нельзя делать в день вакцинации от CoViD-19

— Я думаю, что любое лекарственное средство, в том числе и вакцина [от коронавируса] , несовместимо с алкоголем, — сказал специалист в интервью РИА "Новости" .

Вакцина подтвердила свою эффективность и безопасность. Её будут производить на двух площадках.

В Минздраве рассказали о длительности иммунитета к коронавирусу после введения вакцины Вакцина подтвердила свою эффективность и безопасность. Её будут производить на двух площадках.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин объявил, что вчера утром в России была зарегистрирована первая в мире вакцина от новой коронавирусной инфекции. Министр здравоохранения Михаил Мурашко, в свою очередь, отметил, что эта вакцина от НИЦ имени Гамалеи подтвердила свою эффективность и безопасность. Производиться она будет на двух площадках: самим центром имени Гамалеи и компанией "Биннофарм". Россия получила заявки 20 стран на приобретение миллиарда доз.