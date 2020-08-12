Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Главный нарколог Минздрава напомнил, чего нельзя делать в день вакцинации от CoViD-19

В противном случае эффективность препарата может снизиться.

410
Post cover

Фото © Pixabay

Главный внештатный специалист-нарколог Министерства здравоохранения РФ Евгений Брюн рассказал, чего нельзя делать в день вакцинации от коронавируса.

Я думаю, что любое лекарственное средство, в том числе и вакцина [от коронавируса], несовместимо с алкоголем, — сказал специалист в интервью РИА "Новости".

В Минздраве рассказали о длительности иммунитета к коронавирусу после введения вакцины

Вакцина подтвердила свою эффективность и безопасность. Её будут производить на двух площадках.

Брюн пояснил, что спиртное оказывает токсическое воздействие на весь организм, ослабляя иммунитет и снижая эффективность вакцины.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин объявил, что вчера утром в России была зарегистрирована первая в мире вакцина от новой коронавирусной инфекции. Министр здравоохранения Михаил Мурашко, в свою очередь, отметил, что эта вакцина от НИЦ имени Гамалеи подтвердила свою эффективность и безопасность. Производиться она будет на двух площадках: самим центром имени Гамалеи и компанией "Биннофарм". Россия получила заявки 20 стран на приобретение миллиарда доз.

Выбор редакции

Loading...