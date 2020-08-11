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У нескольких артистов Мариинки выявили коронавирус

По словам худрука театра Валерия Гергиева, зафиксировано два-три случая.

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Фото © mariinsky.ru

Несколько артистов балетной труппы Мариинского театра в Санкт-Петербурге сдали положительный тест на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщил художественный руководитель и директор театра Валерий Гергиев.

Мы четыре с половиной месяца держались. Но вот сейчас в балетном цехе у нас есть несколько подтверждённых, — сказал Гергиев журналистам.

Он уточнил, что руководство Мариинки работает над тем, чтобы артисты получали лечение на дому. По словам худрука, в театре зафиксировано два-три случая инфекции.

Одна из балерин Большого театра заразилась коронавирусом

Многих сотрудников из-за этого пришлось отправить на карантин.

Ранее в пресс-службе культурного учреждения рассказали, что несколько артистов балетной труппы пожаловались на ухудшение самочувствия. Они были отстранены от работы и направлены на внеплановое тестирование на коронавирус.

Накануне стало известно, что у экс-солиста "Ласкового мая" после коронавируса развился рак лёгких.

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