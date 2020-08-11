У нескольких артистов Мариинки выявили коронавирус

Несколько артистов балетной труппы Мариинского театра в Санкт-Петербурге сдали положительный тест на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщил художественный руководитель и директор театра Валерий Гергиев.
— Мы четыре с половиной месяца держались. Но вот сейчас в балетном цехе у нас есть несколько подтверждённых, — сказал Гергиев журналистам.
Он уточнил, что руководство Мариинки работает над тем, чтобы артисты получали лечение на дому. По словам худрука, в театре зафиксировано два-три случая инфекции.
Одна из балерин Большого театра заразилась коронавирусомМногих сотрудников из-за этого пришлось отправить на карантин.
Ранее в пресс-службе культурного учреждения рассказали, что несколько артистов балетной труппы пожаловались на ухудшение самочувствия. Они были отстранены от работы и направлены на внеплановое тестирование на коронавирус.
Накануне стало известно, что у экс-солиста "Ласкового мая" после коронавируса развился рак лёгких.