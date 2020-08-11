Лихорадка и кровотечения. Врач назвал симптомы нового китайского вируса SFTS

При заражении новым китайским вирусом SFTS у больного резко поднимается температура, появляется боль во всём теле и повышается кровоточивость. О симптомах заболевания рассказал в эфире радио "Комсомольская правда" аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.
— Симптомы — прежде всего тяжёлая лихорадка (это скачок температуры до 39 градусов), головная боль, боли во всём теле и развитие синдрома тромбоцитопении. Тромбоциты — это клетки, которые отвечают за свёртываемость крови, — объяснил врач.
Последнее может сопровождаться повышенной кровоточивостью. Болибок предупреждает также о риске кровоизлияния в перикард, в почку, в головной мозг. Это в свою очередь может привести к летальному исходу. По словам врача, в России есть препарат "Ингавирин", который должен помогать при возникновении симптомов SFTS.
Учёные назвали ареал обитания клещей-переносчиков нового вируса SFTSЛетальность от этой инфекции составляет до 30%.
Ранее жителей Китая предупредили о распространении в нескольких регионах страны опасного вируса SFTS, который может привести к смерти. За прошедшие полгода в Китае выявили уже более 60 случаев заражения, из которых семь — с летальным исходом. В Роспотребнадзоре прокомментировали вспышку нового смертельного вируса, а бывший главный государственный санитарный врач России Геннадий Онищенко считает, что ничего страшного от SFTS ждать пока не стоит.