Лихорадка и кровотечения. Врач назвал симптомы нового китайского вируса SFTS

При заражении новым китайским вирусом SFTS у больного резко поднимается температура, появляется боль во всём теле и повышается кровоточивость. О симптомах заболевания рассказал в эфире радио "Комсомольская правда" аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

— Симптомы — прежде всего тяжёлая лихорадка (это скачок температуры до 39 градусов), головная боль, боли во всём теле и развитие синдрома тромбоцитопении. Тромбоциты — это клетки, которые отвечают за свёртываемость крови, — объяснил врач.

Последнее может сопровождаться повышенной кровоточивостью. Болибок предупреждает также о риске кровоизлияния в перикард, в почку, в головной мозг. Это в свою очередь может привести к летальному исходу. По словам врача, в России есть препарат "Ингавирин", который должен помогать при возникновении симптомов SFTS.