У экс-солиста "Ласкового мая" после коронавируса развился рак лёгких

У экс-участника группы "Ласковый май" Александра Прико развился рак лёгких после перенесённого коронавируса. По словам продюсера группы Андрея Разина, опухоль у музыканта начала прогрессировать в организме на фоне острого течения вирусной инфекции.

— Состояние здоровья Саши Прико тяжёлое... На почве коронавируса у него развивается рак лёгкого, поэтому сейчас мы предпринимаем все меры для того, чтобы госпитализировать его в онкологическую клинику для прохождения лечения уже от рака, — написал он в "Инстаграме".

Продюсер сообщил, что страшная болезнь поразила лёгкие 46-летнего музыканта из-за давней вредной привычки. Несмотря на запреты со стороны Разина, музыкант начал курить ещё во времена "Ласкового мая". Сейчас он вместе с супругой Александра делает всё возможное для того, чтобы спасти бывшего подопечного.