На создателя паблика "Омбудсмен полиции" завели ещё семь уголовных дел

Создатель и один из администраторов паблика "Омбудсмен полиции" Владимир Воронцов стал фигурантом семи новых уголовных дел. Об этом рассказал один из его адвокатов Сергей Тюленев.

— В отношении Воронцова возбуждено ещё шесть уголовных дел по ст. 319 УК РФ ("Оскорбление представителя власти") — эти дела возбуждены на основании публикаций в социальной сети "ВКонтакте", и ещё одно дело по ст. 242 УК РФ ("Незаконное изготовление и оборот порнографических материалов или предметов"), — сообщил юрист ТАСС.

Защитников Воронцова сегодня, 11 августа, ознакомили с соответствующими постановлениями. Тюленев уточнил, что с учётом новых уголовных дел в отношении его подзащитного проводится расследование по 14 уголовным делам.