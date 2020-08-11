На создателя паблика "Омбудсмен полиции" завели ещё семь уголовных дел

Создатель и один из администраторов паблика "Омбудсмен полиции" Владимир Воронцов стал фигурантом семи новых уголовных дел. Об этом рассказал один из его адвокатов Сергей Тюленев.
— В отношении Воронцова возбуждено ещё шесть уголовных дел по ст. 319 УК РФ ("Оскорбление представителя власти") — эти дела возбуждены на основании публикаций в социальной сети "ВКонтакте", и ещё одно дело по ст. 242 УК РФ ("Незаконное изготовление и оборот порнографических материалов или предметов"), — сообщил юрист ТАСС.
Защитников Воронцова сегодня, 11 августа, ознакомили с соответствующими постановлениями. Тюленев уточнил, что с учётом новых уголовных дел в отношении его подзащитного проводится расследование по 14 уголовным делам.
Арест основателю паблика "Омбудсмен полиции" продлили до ноябряУголовное дело в отношении него возбуждено по нескольким эпизодам.
Напомним, Следственный комитет предъявил Владимиру Воронцову обвинение в вымогательстве 300 тысяч рублей у бывшего сотрудника полиции. Позже против него возбудили ещё три уголовных дела, в том числе и о распространении порнографии. Вместе с ним также арестовали администратора паблика, но позже выпустили из-под ареста под подписку о невыезде.