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На создателя паблика "Омбудсмен полиции" завели ещё семь уголовных дел

Шесть из них по статье "Оскорбление представителя власти", ещё одно — "Незаконное изготовление и оборот порнографических материалов или предметов".

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Фото © "ВКонтакте" / Владимир Воронцов

Создатель и один из администраторов паблика "Омбудсмен полиции" Владимир Воронцов стал фигурантом семи новых уголовных дел. Об этом рассказал один из его адвокатов Сергей Тюленев.

В отношении Воронцова возбуждено ещё шесть уголовных дел по ст. 319 УК РФ ("Оскорбление представителя власти") — эти дела возбуждены на основании публикаций в социальной сети "ВКонтакте", и ещё одно дело по ст. 242 УК РФ ("Незаконное изготовление и оборот порнографических материалов или предметов"), — сообщил юрист ТАСС.

Защитников Воронцова сегодня, 11 августа, ознакомили с соответствующими постановлениями. Тюленев уточнил, что с учётом новых уголовных дел в отношении его подзащитного проводится расследование по 14 уголовным делам.

Арест основателю паблика "Омбудсмен полиции" продлили до ноября

Уголовное дело в отношении него возбуждено по нескольким эпизодам.

Напомним, Следственный комитет предъявил Владимиру Воронцову обвинение в вымогательстве 300 тысяч рублей у бывшего сотрудника полиции. Позже против него возбудили ещё три уголовных дела, в том числе и о распространении порнографии. Вместе с ним также арестовали администратора паблика, но позже выпустили из-под ареста под подписку о невыезде.

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