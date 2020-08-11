Турция ввела ограничения на ручную кладь для прибывающих самолётами

Турецкие власти ввели ограничения на перевозку ручной клади при авиаперелётах, в том числе международных. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.

Российские авиакомпании уже уведомили своих пассажиров о новых правилах. Исключения сделают только для женских сумочек, мужских портфелей, чехлов для ноутбуков, детских сумок, сувениров из коммерческих зон аэропорта, предметов, привезённых с пассажиром (музыкальный инструмент, фотоаппарат и т.д.), файлов дипломатических курьеров и ювелирных изделий. Остальные вещи должны сдаваться в багаж. Дополнительную плату за это брать не будут.

Впрочем, те, кто уже летал, отмечают, что часто не пропускают только крупногабаритную ручную кладь, а спортивные рюкзаки разрешают взять на борт. Также сообщается, что в самой Турции на ручную кладь внимания не обращают.

Помимо ручной клади некоторые перевозчики отказались и от бортпитания. Сделали они это в целях соблюдения социальной дистанции и сокращения контактов с бортпроводниками. Также приостановят раздачу напитков — всем пассажирам будут выдавать бутилированную воду.