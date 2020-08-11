Расстрелянные студенты. В Ленобласти найдено массовое захоронение жертв нацистов

Вблизи послка Шапки Ленинградской области члены поискового отряда "Ягуар" обнаружили массовое захоронение мирных жителей, убитых в годы Великой Отечественной войны. По предварительным данным, найденные останки принадлежат 11 подросткам, учащимся одного из местных фабрично-заводских ученичеств. Летом 1941 года территория оказалась под оккупацией гитлеровцев, предположительно, тогда они и расстреляли детей.

— По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области проводится доследственная проверка. В ходе осмотра извлечены скелетированные останки 11 человек, также обнаружены и изъяты фрагменты личных вещей и одежды. По изъятым останкам назначены судебные медико-криминалистические экспертизы с целью установления возраста, пола погибших, причины смерти, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ленинградской области.

Как подчеркнули в ведомстве, работа следователей по увековечиванию памяти погибших в Великой Отечественной войне будет обязательно продолжена в дальнейшем. Следователи из шести отделов в городах Гатчина, Выборг, Луга, Кировск, Тосно, в Волосовском районе совместно с поисковыми отрядами изучают архивные и научно-исторические материалы по преступлениям фашистов против мирного населения в этом районе, чтобы попытаться установить личности убитых студентов.