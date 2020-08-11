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Одна из балерин Большого театра заразилась коронавирусом

Многих сотрудников из-за этого пришлось отправить на карантин.

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Фото © Pixabay

У одной из балерин Большого театра подтвердилась коронавирусная инфекция CoViD-19. В пресс-службе культурного учреждения сообщили, что тесты остальных артистов отрицательные.

У артистки балета диагноз подтверждён, у нашего педагога диагноз не подтверждён — идут исследования, — сказали в пресс-службе театра.

Все артисты и сотрудники учреждения, которые контактировали с заражённой балериной, сдали анализы. Их тесты на CoViD-19 отрицательные. Тем не менее все сотрудники остаются на карантине, поскольку по медицинским требованиям он должен продолжаться 14 дней.

Большой театр откроют для зрителей 6 сентября

Осенью в нём начнётся 245-й сезон.

Напомним, что сегодня утром в России была зарегистрирована первая в мире вакцина от новой коронавирусной инфекции. Это препарат, разработанный специалистами НИЦ имени Гамалеи. Он будет производиться на двух площадках: самим центром имени Гамалеи и компанией "Биннофарм". Вакцину испытала на себе одна из дочерей президента РФ Владимира Путина.

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