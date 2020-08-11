Одна из балерин Большого театра заразилась коронавирусом

У одной из балерин Большого театра подтвердилась коронавирусная инфекция CoViD-19. В пресс-службе культурного учреждения сообщили, что тесты остальных артистов отрицательные.
— У артистки балета диагноз подтверждён, у нашего педагога диагноз не подтверждён — идут исследования, — сказали в пресс-службе театра.
Все артисты и сотрудники учреждения, которые контактировали с заражённой балериной, сдали анализы. Их тесты на CoViD-19 отрицательные. Тем не менее все сотрудники остаются на карантине, поскольку по медицинским требованиям он должен продолжаться 14 дней.
Напомним, что сегодня утром в России была зарегистрирована первая в мире вакцина от новой коронавирусной инфекции. Это препарат, разработанный специалистами НИЦ имени Гамалеи. Он будет производиться на двух площадках: самим центром имени Гамалеи и компанией "Биннофарм". Вакцину испытала на себе одна из дочерей президента РФ Владимира Путина.