Одна из балерин Большого театра заразилась коронавирусом

У одной из балерин Большого театра подтвердилась коронавирусная инфекция CoViD-19. В пресс-службе культурного учреждения сообщили, что тесты остальных артистов отрицательные.

— У артистки балета диагноз подтверждён, у нашего педагога диагноз не подтверждён — идут исследования, — сказали в пресс-службе театра.

Все артисты и сотрудники учреждения, которые контактировали с заражённой балериной, сдали анализы. Их тесты на CoViD-19 отрицательные. Тем не менее все сотрудники остаются на карантине, поскольку по медицинским требованиям он должен продолжаться 14 дней.