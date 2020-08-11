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Критике российской вакцины от коронавируса нашли объяснение. Дело в конкуренции

Препарат "Спутник V" стал первым подобным в мире. Вскоре начнётся его массовое производство.

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Фото © Pixabay

Главные критики вакцины "Спутник V" — конкуренты. В Ассоциацию организаций по клиническим исследованиям (АОКИ) входят фармкомпании, которые занимаются разработкой собственного препарата. Об этом рассказал вице-председатель Механизма ВОЗ по фальсифицированным и недоброкачественным лекарственным средствам Сергей Глаголев.

Это ассоциация, которая объединяет фармацевтические компании, преимущественно зарубежные. По моей информации, некоторые из них разрабатывают свои вакцины против коронавируса, — рассказал Глаголев телеканалу "360".

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С сентября планируется начать массовое производство нового препарата.

Эксперт подчеркнул, что даже после регистрации вакцину продолжат проверять на нескольких тысячах добровольцев. Также он рассказал, что каждый факт применения вакцины будет отслеживаться в специализированной информационной системе.

Напомним, ранее АОКИ обратилась в Министерство здравоохранения России с предложением отложить регистрацию вакцины, но в Росздравнадзоре заявили, что для этого нет оснований.

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