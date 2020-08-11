Критике российской вакцины от коронавируса нашли объяснение. Дело в конкуренции

Главные критики вакцины "Спутник V" — конкуренты. В Ассоциацию организаций по клиническим исследованиям (АОКИ) входят фармкомпании, которые занимаются разработкой собственного препарата. Об этом рассказал вице-председатель Механизма ВОЗ по фальсифицированным и недоброкачественным лекарственным средствам Сергей Глаголев.
— Это ассоциация, которая объединяет фармацевтические компании, преимущественно зарубежные. По моей информации, некоторые из них разрабатывают свои вакцины против коронавируса, — рассказал Глаголев телеканалу "360".
В России запущен сайт о первой вакцине от коронавирусаС сентября планируется начать массовое производство нового препарата.
Эксперт подчеркнул, что даже после регистрации вакцину продолжат проверять на нескольких тысячах добровольцев. Также он рассказал, что каждый факт применения вакцины будет отслеживаться в специализированной информационной системе.
Напомним, ранее АОКИ обратилась в Министерство здравоохранения России с предложением отложить регистрацию вакцины, но в Росздравнадзоре заявили, что для этого нет оснований.