"Партии готовятся всё лучше и лучше". Эксперт предсказал конкурентную кампанию на губернаторских выборах в России

На выборы высших должностных лиц регионов России было выдвинуто 147 человек, а зарегистрирован 91. Такие цифры содержатся в докладе Фонда исследования проблем демократии, посвящённом Единому дню голосования. Среди тех, кто не был зарегистрирован, как минимум 23 человека не сдали ни одной подписи депутатов. Хотя, как заявил на пресс-конференции во вторник председатель Координационного совета Общественной палаты по контролю за голосованием Максим Григорьев, собрать небольшое количество подписей не составляет труда.

Несмотря на это, сегодня наблюдается тенденция на увеличение числа зарегистрированных кандидатов: в прошлом году этап регистрации на губернаторских выборах успешно преодолело лишь 84 человека. Кстати, в этот раз среди зарегистрированных кандидатов 54 — от парламентских партий, 32 — от непарламентских партий, пять человек — самовыдвиженцы.

— Мы видим рост числа зарегистрированных партийных списков и значительное снижение отказов. Это связано с тем, что партии готовятся всё лучше и лучше, и с тем, что избирательные комиссии стараются действовать максимально чётко и прозрачно, — подчеркнул Григорьев.

Наиболее резонансным является вопрос о прохождении кандидатами "муниципального фильтра". Однако эксперты, посетившие в преддверии выборов большое число регионов, сходятся во мнении, что отказы в регистрации связаны либо с недостаточным числом достоверных подписей, собранных в поддержку кандидата, либо с неполнотой, а то и недостоверностью представленных сведений о кандидате. По словам сопредседателя ассоциации "Гражданский контроль", члена СПЧ Александра Брода, никаких искусственных ограничений выявлено не было. Это касается и кандидатов от КПРФ, которые не смогли набрать необходимое количество подписей в Ленобласти, Пермском крае, Республике Коми и других регионах.

— С опорой на мнения представителей избирательных комиссий в регионах, экспертов, членов общественных палат мы констатируем: никаких искусственных ограничений со стороны избирательной системы, необоснованного применения административного ресурса при регистрации кандидатов и партийных списков в субъектах РФ мы не зафиксировали, — указал он на пресс-конференции в ТАСС.