Конфеты со вкусом гостайны. Сотрудник СБУ выдавал секреты родины под этикеткой Roshen

Задержан сотрудник Службы безопасности Украины, который передавал секретную информацию в коробках конфет Roshen. Об этом сегодня сообщила Генпрокуратура Украины.

Как отметили в ведомстве, офицер правоохранительных органов собирал секретные данные с целью передачи их представителям иностранных спецслужб. Его курьером стал военный пенсионер. Обоих задержали при передаче данных сотрудникам СБУ. Носитель с секретной информацией преступники спрятали в конфетах.

Задержанных подозревают в государственной измене, им избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 60 суток. Им грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Roshen — крупнейшая кондитерская компания Украины. Её основатель — олигарх, бывший президент страны Пётр Порошенко.