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Конфеты со вкусом гостайны. Сотрудник СБУ выдавал секреты родины под этикеткой Roshen

Теперь вместе с подельником им грозит до 15 лет лишения свободы.

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Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Задержан сотрудник Службы безопасности Украины, который передавал секретную информацию в коробках конфет Roshen. Об этом сегодня сообщила Генпрокуратура Украины.

Как отметили в ведомстве, офицер правоохранительных органов собирал секретные данные с целью передачи их представителям иностранных спецслужб. Его курьером стал военный пенсионер. Обоих задержали при передаче данных сотрудникам СБУ. Носитель с секретной информацией преступники спрятали в конфетах.

Задержанных подозревают в государственной измене, им избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 60 суток. Им грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Roshen — крупнейшая кондитерская компания Украины. Её основатель — олигарх, бывший президент страны Пётр Порошенко.

Ранее Лайф сообщал о том, что на Украине легализовали игорный бизнес.

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