Карен Шахназаров посчитал невозможным возрождение "Ленфильма"

Гендиректор киностудии "Мосфильм" Карен Шахназаров считает невозможным вернуть к жизни "Ленфильм". По его мнению, эта задача сравнима с восстановлением СССР.

Режиссёр считает нынешнее состояние киностудии результатом сделанного в 1990-е выбора. Тогда перед "Мосфильмом" и "Ленфильмом" встал вопрос — оставаться государственными предприятиями или пойти на акционирование. "Мосфильм" выбрал первый вариант и сохранил права на свою коллекцию кинолент.

— Продавая каждый год права на фильмы, мы получали средства и вкладывали их в модернизацию студии. "Ленфильм" пошёл другим путём и потерял права на золотую коллекцию, лишившись важного источника дохода. Я думаю, это основная причина всех сегодняшних проблем студии, — сказал Шахназаров в интервью газете "Петербургский дневник".

По его оценке, на модернизацию петербургской студии до уровня московской потребуется не один десяток миллионов долларов, но даже в этом случает отдача от вложений весьма туманна. Шахназаров предлагает модернизировать на "Ленфильме" павильоны и переложить творческую часть создания фильма на плечи продюсеров сторонних компаний.