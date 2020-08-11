Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Карен Шахназаров посчитал невозможным возрождение "Ленфильма"

Режиссёр полагает, что на модернизацию студии потребуется не один десяток миллионов долларов.

132
Post cover

Карен Шахназаров. Фото © Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин

Гендиректор киностудии "Мосфильм" Карен Шахназаров считает невозможным вернуть к жизни "Ленфильм". По его мнению, эта задача сравнима с восстановлением СССР.

Режиссёр считает нынешнее состояние киностудии результатом сделанного в 1990-е выбора. Тогда перед "Мосфильмом" и "Ленфильмом" встал вопрос — оставаться государственными предприятиями или пойти на акционирование. "Мосфильм" выбрал первый вариант и сохранил права на свою коллекцию кинолент.

Продавая каждый год права на фильмы, мы получали средства и вкладывали их в модернизацию студии. "Ленфильм" пошёл другим путём и потерял права на золотую коллекцию, лишившись важного источника дохода. Я думаю, это основная причина всех сегодняшних проблем студии, — сказал Шахназаров в интервью газете "Петербургский дневник".

По его оценке, на модернизацию петербургской студии до уровня московской потребуется не один десяток миллионов долларов, но даже в этом случает отдача от вложений весьма туманна. Шахназаров предлагает модернизировать на "Ленфильме" павильоны и переложить творческую часть создания фильма на плечи продюсеров сторонних компаний.

Без аннексий и контрибуций. Кто поставит точку в скандале с "Ленфильмом"

Кинокритик, киновед и поэт Константин Шавловский — о настоящем и будущем киностудии "Ленфильм".

Ранее Карен Шахназаров заявил, что считает неправильной демонстрацию чёрно-белых фильмов в цвете, что нередко делают телеканалы.

Выбор редакции

Loading...