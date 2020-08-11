В Казани за рекордные сроки открыли новый корпус инфекционной больницы

В Казани за рекордные 100 дней построили четырёхэтажный корпус инфекционной больницы им. А.Ф. Агафонова. В церемонии открытия приняли участие президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и министр здравоохранения России Михаил Мурашко, сообщила администрация региона.

Общая площадь нового стационара составляет 17,5 тысячи квадратных метров. В нём размещено 232 койки, есть возможность расширить их количество до 504. На первом этаже расположены приёмно-диагностическое отделение, анестезиология и реанимация, а также блоки приготовления молочных смесей и обеззараживания отходов. На втором этаже — 20 одноместных палат. Кроме того, на втором, третьем и четвёртом этажах развёрнуты пять отделений с боксами. В составе нового медицинского учреждения действует лаборатория.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко отметил, что инфекционный корпус в Казани стал 22-м объектом, который вводится в стране в очень сжатые сроки. При этом подчеркнул, что большая часть медицинского оборудования там отечественного производства.

— Важным сегодня является сохранение медицинской помощи не только пациентам с инфекционными заболеваниями, но и пациентам, имеющим другой профиль заболеваний. Для этого необходимо разделить потоки. Формируемые новые медицинские организации оснащены и сконструированы по самым современным требованиям. Фактически каждая палата является отдельным боксом, — отметил министр.