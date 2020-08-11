В России запущен сайт о первой вакцине от коронавируса

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИИ им. Гамалеи запустили информационный сайт о первой вакцине против коронавируса. Ресурс содержит разделы об истории создания, принципах действия и безопасности инновационного российского препарата. Также на сайте размещены данные об иммуногенности вакцины на основе аденовирусного вектора.
— На сайте sputnikvaccine.com можно ознакомиться с принципом действия вакцины, прочитать, чем она отличается от других препаратов, и следить за развитием наших международных партнёрств, направленных на её производство за рубежом — информация на семи языках будет обновляться регулярно, — сообщил в ходе брифинга глава фонда Кирилл Дмитриев.
Опубликованы фото первой вакцины от CoViD-19. Выбирать между синей и красной не придётсяСначала прививки получат медики и педагоги. В продаже они появятся в начале следующего года.
Как сообщал Лайф, ранее президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. Как отметил глава государства, препарат себя хорошо зарекомендовал, а одна из его дочерей испытала вакцину на себе.