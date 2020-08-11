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В России запущен сайт о первой вакцине от коронавируса

С сентября планируется начать массовое производство нового препарата.

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Фото © Пресс-служба Минздрава России / Дмитрий Куракин

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИИ им. Гамалеи запустили информационный сайт о первой вакцине против коронавируса. Ресурс содержит разделы об истории создания, принципах действия и безопасности инновационного российского препарата. Также на сайте размещены данные об иммуногенности вакцины на основе аденовирусного вектора.

На сайте sputnikvaccine.com можно ознакомиться с принципом действия вакцины, прочитать, чем она отличается от других препаратов, и следить за развитием наших международных партнёрств, направленных на её производство за рубежом — информация на семи языках будет обновляться регулярно, — сообщил в ходе брифинга глава фонда Кирилл Дмитриев.

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Сначала прививки получат медики и педагоги. В продаже они появятся в начале следующего года.

Как сообщал Лайф, ранее президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. Как отметил глава государства, препарат себя хорошо зарекомендовал, а одна из его дочерей испытала вакцину на себе.

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