В России запущен сайт о первой вакцине от коронавируса

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИИ им. Гамалеи запустили информационный сайт о первой вакцине против коронавируса. Ресурс содержит разделы об истории создания, принципах действия и безопасности инновационного российского препарата. Также на сайте размещены данные об иммуногенности вакцины на основе аденовирусного вектора.

— На сайте sputnikvaccine.com можно ознакомиться с принципом действия вакцины, прочитать, чем она отличается от других препаратов, и следить за развитием наших международных партнёрств, направленных на её производство за рубежом — информация на семи языках будет обновляться регулярно, — сообщил в ходе брифинга глава фонда Кирилл Дмитриев.