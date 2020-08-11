Опубликованы фото первой вакцины от CoViD-19. Выбирать между синей и красной не придётся

Министерство здравоохранения России представило первую в мире вакцину от коронавирусной инфекции, разработанную Национальным исследовательским центром (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи. Препарат в виде раствора для внутримышечного введения помещается в две стеклянные ёмкости. Их крышки разного цвета — красная и синяя. Препарат будет вводиться в два этапа.

Фото © Пресс-служба Минздрава России / Дмитрий Куракин 1 / 2

Как отметили специалисты, иммунитет к новому коронавирусу может сохраняться до двух лет после введения вакцины.

— Гам-КОВИД-Вак — векторная двухкомпонентная вакцина на основе аденовируса человека. Двукратная схема введения позволяет сформировать длительный иммунитет. Опыт применения векторных вакцин (при двукратной схеме введения) показывает, что иммунитет сохраняется до двух лет, — сообщили в пресс-службе Минздрава.