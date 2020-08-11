Опубликованы фото первой вакцины от CoViD-19. Выбирать между синей и красной не придётся

Министерство здравоохранения России представило первую в мире вакцину от коронавирусной инфекции, разработанную Национальным исследовательским центром (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи. Препарат в виде раствора для внутримышечного введения помещается в две стеклянные ёмкости. Их крышки разного цвета — красная и синяя. Препарат будет вводиться в два этапа.
Фото © Пресс-служба Минздрава России / Дмитрий Куракин
Как отметили специалисты, иммунитет к новому коронавирусу может сохраняться до двух лет после введения вакцины.
— Гам-КОВИД-Вак — векторная двухкомпонентная вакцина на основе аденовируса человека. Двукратная схема введения позволяет сформировать длительный иммунитет. Опыт применения векторных вакцин (при двукратной схеме введения) показывает, что иммунитет сохраняется до двух лет, — сообщили в пресс-службе Минздрава.
Одна из дочерей Путина испытала на себе вакцину от коронавирусаКак уточнил российский лидер, препарат показал себя хорошо, он формирует стойкий иммунитет.
Как сообщал Лайф, ранее в центре Гамалеи рассказали об особенностях российской вакцины от коронавируса. В частности, по словам специалистов, препарат не может навредить организму.