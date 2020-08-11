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Опубликованы фото первой вакцины от CoViD-19. Выбирать между синей и красной не придётся

Сначала прививки получат медики и педагоги. В продаже они появятся в начале следующего года.

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Фото © Пресс-служба Минздрава России / Дмитрий Куракин

Министерство здравоохранения России представило первую в мире вакцину от коронавирусной инфекции, разработанную Национальным исследовательским центром (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи. Препарат в виде раствора для внутримышечного введения помещается в две стеклянные ёмкости. Их крышки разного цвета — красная и синяя. Препарат будет вводиться в два этапа.

Фото © Пресс-служба Минздрава России / Дмитрий Куракин

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Как отметили специалисты, иммунитет к новому коронавирусу может сохраняться до двух лет после введения вакцины.

Гам-КОВИД-Вак — векторная двухкомпонентная вакцина на основе аденовируса человека. Двукратная схема введения позволяет сформировать длительный иммунитет. Опыт применения векторных вакцин (при двукратной схеме введения) показывает, что иммунитет сохраняется до двух лет, — сообщили в пресс-службе Минздрава.

Одна из дочерей Путина испытала на себе вакцину от коронавируса

Как уточнил российский лидер, препарат показал себя хорошо, он формирует стойкий иммунитет.

Как сообщал Лайф, ранее в центре Гамалеи рассказали об особенностях российской вакцины от коронавируса. В частности, по словам специалистов, препарат не может навредить организму.

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