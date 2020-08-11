В Минздраве рассказали о длительности иммунитета к коронавирусу после введения вакцины

Двукратная схема введения вакцины от коронавируса может сформировать длительный иммунитет. Как показывает опыт применения векторных вакцин, иммунитет сохраняется до двух лет. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава России.

Одна из дочерей Путина испытала на себе вакцину от коронавируса Как уточнил российский лидер, препарат показал себя хорошо, он формирует стойкий иммунитет.

— Двукратная схема введения позволяет сформировать длительный иммунитет. Опыт применения векторных вакцин при двукратной схеме введения показывает, что иммунитет сохраняется до двух лет, — отметили в ведомстве.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин объявил, что сегодня утром в России была зарегистрирована первая в мире вакцина от новой коронавирусной инфекции. Министр здравоохранения Михаил Мурашко в свою очередь отметил, что эта вакцина от НИЦ имени Гамалеи подтвердила свою эффективность и безопасность. Производиться она будет на двух площадках: самим центром имени Гамалеи и компанией "Биннофарм".