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В Минздраве рассказали о длительности иммунитета к коронавирусу после введения вакцины

Вакцина подтвердила свою эффективность и безопасность. Её будут производить на двух площадках.

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Фото © Shutterstock

Двукратная схема введения вакцины от коронавируса может сформировать длительный иммунитет. Как показывает опыт применения векторных вакцин, иммунитет сохраняется до двух лет. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава России.

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Как уточнил российский лидер, препарат показал себя хорошо, он формирует стойкий иммунитет.

Двукратная схема введения позволяет сформировать длительный иммунитет. Опыт применения векторных вакцин при двукратной схеме введения показывает, что иммунитет сохраняется до двух лет, — отметили в ведомстве.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин объявил, что сегодня утром в России была зарегистрирована первая в мире вакцина от новой коронавирусной инфекции. Министр здравоохранения Михаил Мурашко в свою очередь отметил, что эта вакцина от НИЦ имени Гамалеи подтвердила свою эффективность и безопасность. Производиться она будет на двух площадках: самим центром имени Гамалеи и компанией "Биннофарм".

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