Стало известно, когда начнётся массовая вакцинация россиян от коронавируса

Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции может начаться в РФ уже в октябре, что позволит предотвратить новую волну распространения инфекции. Об этом сообщил в ходе онлайн-конференции глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

— Нам очень важно подготовиться к тому, что вирус проходит волнами. Мы рассчитываем, что вакцинация пройдёт уже в октябре, это позволит нам предотвратить вторую волну вируса. У нас уже есть очень хорошие лекарственные препараты, системы тестирования, поэтому мы считаем, что мы хорошо подготовлены ко второй волне, — отметила глава фонда.