Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Стало известно, когда начнётся массовая вакцинация россиян от коронавируса

В РФПИ уверены, что страна хорошо подготовлена к борьбе со второй волной эпидемии.

855
Post cover

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Андрей Никеричев

Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции может начаться в РФ уже в октябре, что позволит предотвратить новую волну распространения инфекции. Об этом сообщил в ходе онлайн-конференции глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Нам очень важно подготовиться к тому, что вирус проходит волнами. Мы рассчитываем, что вакцинация пройдёт уже в октябре, это позволит нам предотвратить вторую волну вируса. У нас уже есть очень хорошие лекарственные препараты, системы тестирования, поэтому мы считаем, что мы хорошо подготовлены ко второй волне, — отметила глава фонда.

В Минздраве рассказали о длительности иммунитета к коронавирусу после введения вакцины

Вакцина подтвердила свою эффективность и безопасность. Её будут производить на двух площадках.

Ранее президент РФ Владимир Путин объявил, что сегодня утром в России была зарегистрирована первая в мире вакцина от новой коронавирусной инфекции. Министр здравоохранения Михаил Мурашко в свою очередь отметил, что этот препарат от НИЦ имени Гамалеи подтвердил свою эффективность и безопасность. Производиться он будет на двух площадках: самим центром имени Гамалеи и компанией "Биннофарм". Вакцину испытала на себе одна из дочерей Путина.

Выбор редакции

Loading...