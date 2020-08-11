Стало известно, когда начнётся массовая вакцинация россиян от коронавируса

Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции может начаться в РФ уже в октябре, что позволит предотвратить новую волну распространения инфекции. Об этом сообщил в ходе онлайн-конференции глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
— Нам очень важно подготовиться к тому, что вирус проходит волнами. Мы рассчитываем, что вакцинация пройдёт уже в октябре, это позволит нам предотвратить вторую волну вируса. У нас уже есть очень хорошие лекарственные препараты, системы тестирования, поэтому мы считаем, что мы хорошо подготовлены ко второй волне, — отметила глава фонда.
В Минздраве рассказали о длительности иммунитета к коронавирусу после введения вакциныВакцина подтвердила свою эффективность и безопасность. Её будут производить на двух площадках.
Ранее президент РФ Владимир Путин объявил, что сегодня утром в России была зарегистрирована первая в мире вакцина от новой коронавирусной инфекции. Министр здравоохранения Михаил Мурашко в свою очередь отметил, что этот препарат от НИЦ имени Гамалеи подтвердил свою эффективность и безопасность. Производиться он будет на двух площадках: самим центром имени Гамалеи и компанией "Биннофарм". Вакцину испытала на себе одна из дочерей Путина.