Россия получила заявки 20 стран на приобретение миллиарда доз вакцины от коронавируса

Два десятка стран уже отправили заявки на приобретение российской вакцины от коронавируса. Об этом заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. По его словам, спрос есть примерно на миллиард доз.
— Мы видим огромный интерес к российской вакцине разработки института им. Гамалеи за рубежом. Мы получили предварительные заявки на приобретение более миллиарда доз вакцины от 20 стран, — рассказал Дмитриев.
В РФПИ предложили вакцинировать от коронавируса до 50 миллионов россиянК концу года в рамках партнёрств в нескольких странах будет произведено до 200 млн доз вакцины.
Также глава ведомства заявил, что Россия и её иностранные партнёры готовы обеспечивать производство свыше 500 млн доз вакцины в год.
Ранее Лайф сообщал, когда начнётся массовая вакцинация россиян от коронавируса.