Президент Сербии выразил готовность первым в стране испытать российскую вакцину от коронавируса

Президент Сербии Александр Вучич выразил готовность первым в стране испытать на себе российскую вакцину от коронавируса. Политик признался, что очень рад достижению специалистов из РФ.
— Я первый приму эту вакцину, когда сербские специалисты скажут, что она хорошая. Я счастлив, если русские произвели вакцину, которая ожидалась до ноября. Только наши специалисты должны подтвердить нам, что она безопасна и надёжна, — заявил Вучич.
Президент Сербии подчеркнул важность как можно более быстрого появления вакцины от коронавируса в стране, поскольку препарат станет "спасением для экономики" республики.
Опубликованы фото первой вакцины от CoViD-19. Выбирать между синей и красной не придётсяСначала прививки получат медики и педагоги. В продаже они появятся в начале следующего года.
Как сообщал Лайф, ранее президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. Как отметил глава государства, препарат себя хорошо зарекомендовал, а одна из его дочерей испытала вакцину на себе.