Президент Сербии выразил готовность первым в стране испытать российскую вакцину от коронавируса

Президент Сербии Александр Вучич выразил готовность первым в стране испытать на себе российскую вакцину от коронавируса. Политик признался, что очень рад достижению специалистов из РФ.

— Я первый приму эту вакцину, когда сербские специалисты скажут, что она хорошая. Я счастлив, если русские произвели вакцину, которая ожидалась до ноября. Только наши специалисты должны подтвердить нам, что она безопасна и надёжна, — заявил Вучич.

Президент Сербии подчеркнул важность как можно более быстрого появления вакцины от коронавируса в стране, поскольку препарат станет "спасением для экономики" республики.