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Президент Сербии выразил готовность первым в стране испытать российскую вакцину от коронавируса

Перед этим сербские исследователи должны ещё раз подтвердить безопасность и надёжность препарата.

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Президент Сербии Александр Вучич. Фото © Сайт президента Республики Сербия

Президент Сербии Александр Вучич выразил готовность первым в стране испытать на себе российскую вакцину от коронавируса. Политик признался, что очень рад достижению специалистов из РФ.

Я первый приму эту вакцину, когда сербские специалисты скажут, что она хорошая. Я счастлив, если русские произвели вакцину, которая ожидалась до ноября. Только наши специалисты должны подтвердить нам, что она безопасна и надёжна, — заявил Вучич.

Президент Сербии подчеркнул важность как можно более быстрого появления вакцины от коронавируса в стране, поскольку препарат станет "спасением для экономики" республики.

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Сначала прививки получат медики и педагоги. В продаже они появятся в начале следующего года.

Как сообщал Лайф, ранее президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. Как отметил глава государства, препарат себя хорошо зарекомендовал, а одна из его дочерей испытала вакцину на себе.

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