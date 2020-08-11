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Полиция разыскала мужа Валентины Легкоступовой. Ранее певицу нашли дома с пробитой головой

При этом супруг артистки рассказал СМИ, что его жена упала в ванной.

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Фото © Instagram / legkostupovavalentina

Супруг певицы Валентины Легкоступовой — яхтсмен Юрий Фирсов — заявил, что артистка оказалась в больнице из-за падения в ванной. А вот по данным нашего источника, мужчина сейчас находится в одном из столичных ОВД.

Всё произошло примерно дней восемь назад. Валя упала в ванной, в результате чего получила травму головы. Два дня она была дома, с ней всё было хорошо. Но на третий день почувствовала ухудшение. Тогда мы увезли её в больницу, — рассказал Фирсов "Стархиту".

По словам Фирсова, певица в сознании и через пару дней её должны выписать. При этом наш источник ранее сообщал, что Легкоступова в коме, а её состояние оценивается как тяжёлое. Муж артистки считает эту историю "чёрным пиаром".

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Супруг исполнительницы хита "Ягода-малина" тоже находился в клинике, но он её покинул.

Напомним, исполнительница песни "Ягода-малина" Валентина Легкоступова попала в больницу из-за травмы головы. Артистка вместе с мужем несколько дней не выходила на связь, и приехавшая в квартиру дочь нашла мать в полусознательном состоянии. Оказалось, что у Легкоступовой пробита голова, ей провели срочную операцию. При этом её муж, которого также доставили в клинику, скрылся.

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