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Госпитализированная с пробитой головой певица Легкоступова обвенчалась всего месяц назад. Теперь муж в бегах

Супруг исполнительницы хита "Ягода-малина" тоже находился в клинике, но он её покинул.

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Фото © Instagram / legkostupovavalen

Певица Валентина Легкоступова, которая сейчас находится в больнице в тяжёлом состоянии с отёком мозга, всего месяц назад повенчалась с новым мужем Юрием Фирсовым. Об этом рассказала её близкая знакомая, певица Екатерина Семёнова.

Фото © Instagram / legkostupovavalen

Примечательно, что женщина не слышала о госпитализации артистки. Подруги в последний раз общались два месяца назад, поэтому Семёнову эта новость по-настоящему шокировала.

Да вы что, я в первый раз это слышу. Они только поженились недавно, — передаёт её слова Пятый канал.

На личной странице Легкоступовой в "Инстаграме" действительно есть фотографии с венчания. Судя по дате публикаций, оно состоялось месяц назад.

Напомним, артистка вместе с мужем несколько дней не выходила на связь. Тогда в квартиру приехала её дочь и нашла Легкоступову побитой и в полусознательном состоянии. Скорая увезла супругов в наркологическую клинику, где состояние певицы резко ухудшилось.

У Легкоступовой оказалась пробита голова, её перевели в другую больницу и срочно прооперировали. Сейчас артистка находится в коме, у неё отёк мозга. Врачи оценивают состояние певицы как крайне тяжёлое. При этом муж Валентины покинул клинику, сейчас его ищут.

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