Госпитализированная с пробитой головой певица Легкоступова обвенчалась всего месяц назад. Теперь муж в бегах

Певица Валентина Легкоступова, которая сейчас находится в больнице в тяжёлом состоянии с отёком мозга, всего месяц назад повенчалась с новым мужем Юрием Фирсовым. Об этом рассказала её близкая знакомая, певица Екатерина Семёнова.

Фото © Instagram / legkostupovavalen

Примечательно, что женщина не слышала о госпитализации артистки. Подруги в последний раз общались два месяца назад, поэтому Семёнову эта новость по-настоящему шокировала.

— Да вы что, я в первый раз это слышу. Они только поженились недавно, — передаёт её слова Пятый канал.

На личной странице Легкоступовой в "Инстаграме" действительно есть фотографии с венчания. Судя по дате публикаций, оно состоялось месяц назад.

Напомним, артистка вместе с мужем несколько дней не выходила на связь. Тогда в квартиру приехала её дочь и нашла Легкоступову побитой и в полусознательном состоянии. Скорая увезла супругов в наркологическую клинику, где состояние певицы резко ухудшилось.