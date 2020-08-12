"Лучше выбросить". Диетолог объяснила различия между благородной и опасной плесенью

Существуют виды плесени, которые не вредят организму человека, однако необходимо отличать их от опасных зелёных вкраплений. Об этом рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог и кулинарный блогер Нурия Дианова.

— Для тех, у кого крепкий желудочно-кишечный тракт, всё обойдётся лёгким послаблением. А вот детский организм любая плесень может либо аллергизировать, либо привести к выраженной диарее, — приводит её слова радио Sputnik.

Кроме того, уточнила врач, в дальнейшем организм будет реагировать на все подобные продукты, например на кефир или сыры с благородной плесенью.

Доктор отметила, что обычно споры плесени на еде видны сразу, в бутилированных продуктах её можно обнаружить под крышкой, но есть и такая плесень, которую невозможно заметить. Если существует подозрение на то, что продукт испорчен, его лучше выкинуть и не пытаться "спасти".

— Не надо срезать плесневелые кусочки, пытаться перекипятить. Если на варенье сверху плесень, вся банка уже повреждена. Рост всех грибов происходит глубоко, — подчеркнула она.

Чтобы избежать пропажи продуктов, диетолог советует не закупать их впрок. Также важно соблюдать условия правильного хранения. К примеру, даже в холодильнике на хлебе может образоваться плесень.