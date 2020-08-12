Учёные выяснили, что вейпы увеличивают риск заражения коронавирусом

Вейперы подвержены риску заражения коронавирусной инфекцией в пять раз больше, чем некурящие. К такому выводу пришли медики из Стэнфордского университета, проследив за распространением вируса среди американской молодёжи, сообщает пресс-служба вуза.

— Молодые люди и подростки верят в то, что их возраст защищает их от заражения CoViD-19, однако собранные нами данные показывают, что это не так для тех, кто употребляет вейпы, — рассказала медик Шивани Гайха.

Она также отметила, что это касается и тех, кто курит обычные и электронные сигареты.

Учёные выяснили, что табачный дым, как и пар, опасен для лёгких и всего тела человека. В испарениях содержатся токсины, канцерогены и другие вещества, повышающие риск развития рака и делающие стенки артерий и вен более ломкими.

Согласно исследованиям медиков, в которых приняло участие более четырёх тысяч подростков и молодых людей в возрасте от 13 до 24 лет, курившие вейпы американцы в пять раз чаще заражались коронавирусом и испытывали симптомы болезни, чем остальные добровольцы. Употребление же сигарет повышало эту вероятность в семь раз.