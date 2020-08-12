Учёные выяснили, что вейпы увеличивают риск заражения коронавирусом

Вейперы подвержены риску заражения коронавирусной инфекцией в пять раз больше, чем некурящие. К такому выводу пришли медики из Стэнфордского университета, проследив за распространением вируса среди американской молодёжи, сообщает пресс-служба вуза.
— Молодые люди и подростки верят в то, что их возраст защищает их от заражения CoViD-19, однако собранные нами данные показывают, что это не так для тех, кто употребляет вейпы, — рассказала медик Шивани Гайха.
Она также отметила, что это касается и тех, кто курит обычные и электронные сигареты.
Учёные выяснили, что вино, фисташки и какао облегчают течение коронавирусаТакже положительное влияние оказывают черника, клюква и виноград.
Учёные выяснили, что табачный дым, как и пар, опасен для лёгких и всего тела человека. В испарениях содержатся токсины, канцерогены и другие вещества, повышающие риск развития рака и делающие стенки артерий и вен более ломкими.
Согласно исследованиям медиков, в которых приняло участие более четырёх тысяч подростков и молодых людей в возрасте от 13 до 24 лет, курившие вейпы американцы в пять раз чаще заражались коронавирусом и испытывали симптомы болезни, чем остальные добровольцы. Употребление же сигарет повышало эту вероятность в семь раз.
Ранее Лайф сообщал, что в России была зарегистрирована первая в мире вакцина от новой коронавирусной инфекции. Это препарат, разработанный специалистами НИЦ имени Гамалеи. Он будет производиться на двух площадках: самим центром имени Гамалеи и компанией "Биннофарм". Вакцину испытала на себе одна из дочерей президента РФ Владимира Путина.