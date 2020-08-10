Что вам должны коммунальщики за ваши деньги и как этого добиться

Каждый месяц все жители многоквартирных домов получают "письмо счастья" — единый платёжный документ, в котором выставлен счёт за коммунальные услуги. Кто-то его оплачивает не глядя, а кто-то внимательно изучает указанные в строках услуги и их стоимость, чтобы понять, из чего всё-таки складывается та самая сумма "к оплате", выделенная жирным шрифтом в конце квитанции, и что из оплаченных услуг предоставляется на самом деле, а что только на бумаге. Давайте же разберёмся, что обязаны делать управляющие компании за ваши деньги и как этого добиться.

В большинстве случаев платёжка отражает три вида услуг: коммунальные (вода, электричество, газ и тепло), жилищные (управление многоквартирным домом и содержание и ремонт общедомового имущества) и дополнительные (те, о необходимости которых жильцы дома принимают отдельное решение на общем собрании: охрана дома, услуги консьержа, установка и обслуживание шлагбаума и т.д.).

Фото © ТАСС / Вергун Антон

При этом государство регулирует коммунальные тарифы (правительство устанавливает для субъектов РФ порог, который они не могут превысить), а размер платы за жилищные услуги устанавливается по расценкам управляющей компании (УК), которая выбирается на общем собрании собственников многоквартирного дома, цены УК могут не совпадать с муниципальными (п. 10.1 ст. 161 Жилищного кодекса РФ, п. 17, 35 постановления Правительства РФ № 491).

Понятно, что в многоквартирных домах есть общее имущество: подъезды, лифт, подвал, лестницы и т.д., их нужно убирать, освещать и отапливать, а значит, все собственники обязаны оплачивать и эти услуги тоже, об этом указано в законе (ст. 39 ЖК РФ). Однако нередко возникает ситуация, когда УК свои обязанности по обслуживанию общего имущества выполняет для галочки, а плату берёт регулярно. Делается это с расчётом на покорное безразличие собственников, которые "всё равно ничего не докажут, но заплатят".

Например, в подмосковном городе Лыткарино коммунальщики с особым "усердием" якобы проводят уборку и дезинфекцию подъездов от коронавирусной заразы. Во многих домах ещё в апреле все подъезды залили какой-то белой субстанцией, с тех пор никакой уборки не проводится, но зато вывесили отчёт о ежедневной обработке всего, что только можно, включая лестницы и лифты. Правда, местная УК "забыла", что указанного в отчёте лифта в одном из домов просто нет, а когда на это обратили внимание жители этого дома, то коммунальщики свои отчёты убрали, а уборку проводить и не думали. А ведь плохая уборка подъездов это серьёзное нарушение жилищных прав, но при всей распространённости явления многие собственники до сих пор не знают, куда и как жаловаться для решения проблемы.

Что положено по закону

Частота и виды уборки подъездов в многоквартирном доме определены "Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда" (постановление Госстроя РФ № 170), а также они должны подробно указываться в договоре с УК, так как эти работы входят в регламент содержания общего имущества многоквартирного дома.

Помимо этого именно УК несёт ответственность за чистоту лестниц, окон и батарей в подъездах, за исправность вентиляции и лифта, за наличие достаточного освещения во всех общедомовых помещениях, включая лестницы, подвалы и чердаки (постановление Правительства РФ № 491 от 13 августа 2006 года).

Более того, коммунальщики должны беспокоиться о безопасности дома, которым они управляют. Для этого, согласно регламенту, предусмотрены регулярные проверки проводки, теплоизоляции, состояния трубопроводов и систем отопления, мелкий ремонт фасада, а в зимний период — уборка снега, наледи и сосулек с крыш и карнизов.

Фото © ТАСС / Новодережкин Антон

То, что положено по закону, к сожалению, многими УК не выполняется. Более того, как правило, коммунальщики вообще не считают нужным официально отвечать на жалобы собственников. В связи с этим Минстрой в своём письме № 15772-ОГ/04 "О деятельности по управлению многоквартирными домами" указал порядок работы всех коммунальщиков с обращениями собственников жилья. Согласно этому документу на обращение по поводу некачественных коммунальных услуг УК обязаны устранить нарушение и предоставить потребителю ответ на его обращение и копии акта проверки / акта нарушения качества или превышения установленной продолжительности перерыва в оказании услуг. Срок рассмотрения обращения и подготовки ответа — три рабочих дня после получения запроса.

Куда жаловаться?

В Минстрой

Если коммунальщики не отвечают на запросы жителей или делают это с опозданием, то Минстрой расценивает такой факт как нарушение лицензионных требований. Поэтому в случае претензий к работе УК, если она вопрос не решает и на обращение не отвечает, жалуемся в Минстрой. Сделать это можно через сайт.

В прокуратуру и ГЖИ

В ряде случаев коммунальщики хитрят — на обращение жителей отвечают "примем меры", но ничего не делают. В этом случае новую жалобу имеет смысл адресовать в два других адреса: в Государственную жилищную инспекцию (ГЖИ) и прокуратуру. В своём обращении помимо описания конкретных фактов, связанных с неисполнением УК своих обязанностей, следует указать, что ваши коммунальщики осуществляют свою деятельность с нарушением лицензионных требований (ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ), а это как раз сфера реагирования этих ведомств (ст. 21, 26 закона 2202-1 "О прокуратуре РФ").

В Роспотребнадзор

Невыполнение своих обязанностей со стороны коммунальщиков нарушают ваши права как потребителя. Поэтому можно жаловаться напрямую в Роспотребнадзор. Но тут важный момент — это ведомство предпочитает рассматривать жалобы на основе уже полученного ответа из УК. Исключения составляют случаи, когда существует реальная угроза здоровью и жизни жильцов, а управляющая компания не реагирует.

В ФАС

Именно эта служба контролирует, чтобы плату с жильцов УК взимала по установленным тарифам. Если УК необоснованно завышает плату за коммунальные услуги, имеет смысл обратиться с жалобой в Управление Федеральной антимонопольной службы. Её специалисты проведут проверку и установят причины и обоснованность повышения. В случае установления нарушений коммунальщиков оштрафуют (ст. 14.6 КоАП РФ).

В суд