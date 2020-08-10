Что вам должны коммунальщики за ваши деньги и как этого добиться

Каждый месяц все жители многоквартирных домов получают "письмо счастья" — единый платёжный документ, в котором выставлен счёт за коммунальные услуги. Кто-то его оплачивает не глядя, а кто-то внимательно изучает указанные в строках услуги и их стоимость, чтобы понять, из чего всё-таки складывается та самая сумма "к оплате", выделенная жирным шрифтом в конце квитанции, и что из оплаченных услуг предоставляется на самом деле, а что только на бумаге. Давайте же разберёмся, что обязаны делать управляющие компании за ваши деньги и как этого добиться.
В большинстве случаев платёжка отражает три вида услуг: коммунальные (вода, электричество, газ и тепло), жилищные (управление многоквартирным домом и содержание и ремонт общедомового имущества) и дополнительные (те, о необходимости которых жильцы дома принимают отдельное решение на общем собрании: охрана дома, услуги консьержа, установка и обслуживание шлагбаума и т.д.).
Фото © ТАСС / Вергун Антон
При этом государство регулирует коммунальные тарифы (правительство устанавливает для субъектов РФ порог, который они не могут превысить), а размер платы за жилищные услуги устанавливается по расценкам управляющей компании (УК), которая выбирается на общем собрании собственников многоквартирного дома, цены УК могут не совпадать с муниципальными (п. 10.1 ст. 161 Жилищного кодекса РФ, п. 17, 35 постановления Правительства РФ № 491).
Понятно, что в многоквартирных домах есть общее имущество: подъезды, лифт, подвал, лестницы и т.д., их нужно убирать, освещать и отапливать, а значит, все собственники обязаны оплачивать и эти услуги тоже, об этом указано в законе (ст. 39 ЖК РФ). Однако нередко возникает ситуация, когда УК свои обязанности по обслуживанию общего имущества выполняет для галочки, а плату берёт регулярно. Делается это с расчётом на покорное безразличие собственников, которые "всё равно ничего не докажут, но заплатят".
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Например, в подмосковном городе Лыткарино коммунальщики с особым "усердием" якобы проводят уборку и дезинфекцию подъездов от коронавирусной заразы. Во многих домах ещё в апреле все подъезды залили какой-то белой субстанцией, с тех пор никакой уборки не проводится, но зато вывесили отчёт о ежедневной обработке всего, что только можно, включая лестницы и лифты. Правда, местная УК "забыла", что указанного в отчёте лифта в одном из домов просто нет, а когда на это обратили внимание жители этого дома, то коммунальщики свои отчёты убрали, а уборку проводить и не думали. А ведь плохая уборка подъездов это серьёзное нарушение жилищных прав, но при всей распространённости явления многие собственники до сих пор не знают, куда и как жаловаться для решения проблемы.
Что положено по закону
Частота и виды уборки подъездов в многоквартирном доме определены "Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда" (постановление Госстроя РФ № 170), а также они должны подробно указываться в договоре с УК, так как эти работы входят в регламент содержания общего имущества многоквартирного дома.
Помимо этого именно УК несёт ответственность за чистоту лестниц, окон и батарей в подъездах, за исправность вентиляции и лифта, за наличие достаточного освещения во всех общедомовых помещениях, включая лестницы, подвалы и чердаки (постановление Правительства РФ № 491 от 13 августа 2006 года).
Более того, коммунальщики должны беспокоиться о безопасности дома, которым они управляют. Для этого, согласно регламенту, предусмотрены регулярные проверки проводки, теплоизоляции, состояния трубопроводов и систем отопления, мелкий ремонт фасада, а в зимний период — уборка снега, наледи и сосулек с крыш и карнизов.
Фото © ТАСС / Новодережкин Антон
То, что положено по закону, к сожалению, многими УК не выполняется. Более того, как правило, коммунальщики вообще не считают нужным официально отвечать на жалобы собственников. В связи с этим Минстрой в своём письме № 15772-ОГ/04 "О деятельности по управлению многоквартирными домами" указал порядок работы всех коммунальщиков с обращениями собственников жилья. Согласно этому документу на обращение по поводу некачественных коммунальных услуг УК обязаны устранить нарушение и предоставить потребителю ответ на его обращение и копии акта проверки / акта нарушения качества или превышения установленной продолжительности перерыва в оказании услуг. Срок рассмотрения обращения и подготовки ответа — три рабочих дня после получения запроса.
Куда жаловаться?
В Минстрой
Если коммунальщики не отвечают на запросы жителей или делают это с опозданием, то Минстрой расценивает такой факт как нарушение лицензионных требований. Поэтому в случае претензий к работе УК, если она вопрос не решает и на обращение не отвечает, жалуемся в Минстрой. Сделать это можно через сайт.
В прокуратуру и ГЖИ
В ряде случаев коммунальщики хитрят — на обращение жителей отвечают "примем меры", но ничего не делают. В этом случае новую жалобу имеет смысл адресовать в два других адреса: в Государственную жилищную инспекцию (ГЖИ) и прокуратуру. В своём обращении помимо описания конкретных фактов, связанных с неисполнением УК своих обязанностей, следует указать, что ваши коммунальщики осуществляют свою деятельность с нарушением лицензионных требований (ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ), а это как раз сфера реагирования этих ведомств (ст. 21, 26 закона 2202-1 "О прокуратуре РФ").
В Роспотребнадзор
Невыполнение своих обязанностей со стороны коммунальщиков нарушают ваши права как потребителя. Поэтому можно жаловаться напрямую в Роспотребнадзор. Но тут важный момент — это ведомство предпочитает рассматривать жалобы на основе уже полученного ответа из УК. Исключения составляют случаи, когда существует реальная угроза здоровью и жизни жильцов, а управляющая компания не реагирует.
В ФАС
Именно эта служба контролирует, чтобы плату с жильцов УК взимала по установленным тарифам. Если УК необоснованно завышает плату за коммунальные услуги, имеет смысл обратиться с жалобой в Управление Федеральной антимонопольной службы. Её специалисты проведут проверку и установят причины и обоснованность повышения. В случае установления нарушений коммунальщиков оштрафуют (ст. 14.6 КоАП РФ).
В суд
А вот если действиями или бездействием УК вам был нанесён ущерб, то тут прямая дорога в суд. И подавать судебный иск можно даже в случае, когда остальные надзорные инстанции на жалобу отреагировали, но ущерб коммунальщики вам не возместили. Например, сантехник УК устранил протечку общего стояка, но ваша квартира пострадала от залива или во дворе убрали упавшие деревья, но до этого они повредили вашу машину. Согласно процессуальному закону такой иск в суде могут рассматривать в течение двух месяцев. При этом, если сумма иска меньше миллиона, пошлину платить не надо.