Как противостоять взысканию коммуналки через судебный приказ

Ограничения, связанные с последствиями распространения коронавируса, коснулись многих сторон жизни россиян. Вместе с правилами по поддержанию социальной дистанции, привычкой работать удалённо и дистанционным документооборотом собственники жилья в многоквартирных домах освоили новые приёмы в тяжбах по поводу коммунальных услуг. Как противостоять коммунальщикам и доказать свою правоту с помощью закона?
В период пандемии CoViD-19 многие россияне потеряли свой доход, что негативно отразилось на их способности платить за услуги ЖКХ. В связи с этим Правительство РФ приняло постановление от 02.04.2020 № 424 "Об особенностях предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах", которым введён временный мораторий на начисление штрафных санкций за неоплаченные жилищно-коммунальные услуги до 1 января 2021 года. Также на этот период введён запрет на отключение потребителей от услуг ЖКХ, даже если они являются неплательщиками.
В ответ управляющие компании (УК) стали агрессивно взыскивать недоимки с граждан путём упрощённого порядка, через получение судебных приказов. И хотя действия коммунальщиков регламентированы ст. 122 ГПК РФ, они не всегда соответствуют формальному порядку, а это основание для отмены взыскания до окончания разбирательства.
Вжух! И денег нет...
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Действительно, согласно закону, если за кем-то из собственников многоквартирного дома числится задолженность, то УК может обратиться к мировому судье. По результатам рассмотрения заявления судья имеет право оформить судебный приказ о взыскании долга за коммунальные услуги. Этот судебный приказ выносится судьёй единолично — на основании представленных коммунальщиками документов, в которых отражён факт задолженности, при этом сумма недоимок не должна превышать 500 тысяч рублей.
Судебный приказ выносится без вызова сторон в течение пяти дней и вступает в силу через десять дней после получения должником, с этого момента он равнозначен исполнительному документу. Всё происходит намного быстрее и проще, чем традиционный судебный процесс, поэтому УК очень часто прибегают к данному методу взыскания. Как сообщают читатели Лайфа, особенно агрессивно этим способом пользуется управляющая компания ДОМС — жители даже завели специальный телеграм-канал, чтобы противостоять коммунальщикам.
Не пропустить сроки
В теории, согласно статье 128 ГПК РФ, должник в течение десяти дней с момента получения копии судебного приказа вправе подать возражение на судебный приказ — тогда он будет отменён, а коммунальщики будут взыскивать долг обычным порядком, через суд, и в ходе процесса доказывать факт наличия задолженности.
Но это в теории. А на практике зачастую должники узнают о существовании судебного приказа от приставов, когда счета уже арестованы. И тут возможны два варианта. Если судебный приказ вступил в силу, но есть основания восстановления пропущенного срока для его отмены, то помимо возражения на сам приказ необходимо подготовить и подать в суд заявление о восстановлении пропущенного срока, указав на те уважительные причины, которые препятствовали возможности вовремя подать возражение.
При этом надо иметь в виду, что адекватными причинами будут только те, которые подтверждены документально. Например, судебный приказ был отправлен по адресу, где должник не зарегистрирован, должник не мог ознакомиться с судебным приказом, так как находился на длительном лечении в стационаре, и т.д. В этом случае судья рассмотрит вопрос о восстановлении срока и, скорее всего, приказ отменит. Отмена приказа повлечёт прекращение исполнительного производства, если оно уже успело начаться, снятие всех ограничений, запретов и отмену мер принудительного взыскания.
Если же приказ вступил в силу и уважительных причин для восстановления срока нет, это тоже не значит, что всё потеряно. Да, простая отмена решения невозможна, но можно оспорить судебный приказ в кассационном порядке. А для этого нужно составить заявление о нарушении норм материального или процессуального права, допущенном мировым судьёй. Обычно основанием для удовлетворения кассационной жалобы являются нарушения в порядке приказного производства. Например, управляющая компания попыталась взыскать долги за пределами срока исковой давности, который составляет три года.
Приостановить исполнительное производство
Если уже было начато исполнительное производство, то одновременно с разбирательством в судебных инстанциях следует позаботиться о приостановлении взыскания. Это лучше сделать параллельно с подачей возражений в суд — путём обращения к приставу с ходатайством приостановить исполнительное производство. Как правило, приставы удовлетворяют обращения о приостановлении производства по судебному приказу, если доход должника не позволяет произвести взыскание в течение трёх-шести месяцев (например, у неработающих пенсионеров или матерей-одиночек).
А для суда необходимо собрать все имеющиеся документы и справки, которые могут служить подтверждением неправоты коммунальщиков. Это может быть ошибка в расчётах, неполное или некачественное оказание услуг, непредоставление услуги, за которую была начислена плата, или истекший срок давности.
И ещё следует помнить, что собственник имеет право гасить долг за жилищно-коммунальные услуги за тот период, который считает нужным. Суды не могут решать за него, какую именно задолженность он оплачивает. Это указание очень важно для владельцев недвижимости, которые длительное время не имели возможности оплатить услуги ЖКХ, так как через три года наступает срок исковой давности и взыскание долга прекращается. При этом ВС РФ даже обязал суды проверять, не истёк ли срок давности по каждому платёжному документу.