Как противостоять взысканию коммуналки через судебный приказ

Ограничения, связанные с последствиями распространения коронавируса, коснулись многих сторон жизни россиян. Вместе с правилами по поддержанию социальной дистанции, привычкой работать удалённо и дистанционным документооборотом собственники жилья в многоквартирных домах освоили новые приёмы в тяжбах по поводу коммунальных услуг. Как противостоять коммунальщикам и доказать свою правоту с помощью закона?

В период пандемии CoViD-19 многие россияне потеряли свой доход, что негативно отразилось на их способности платить за услуги ЖКХ. В связи с этим Правительство РФ приняло постановление от 02.04.2020 № 424 "Об особенностях предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах", которым введён временный мораторий на начисление штрафных санкций за неоплаченные жилищно-коммунальные услуги до 1 января 2021 года. Также на этот период введён запрет на отключение потребителей от услуг ЖКХ, даже если они являются неплательщиками.

В ответ управляющие компании (УК) стали агрессивно взыскивать недоимки с граждан путём упрощённого порядка, через получение судебных приказов. И хотя действия коммунальщиков регламентированы ст. 122 ГПК РФ, они не всегда соответствуют формальному порядку, а это основание для отмены взыскания до окончания разбирательства.

Вжух! И денег нет...

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Действительно, согласно закону, если за кем-то из собственников многоквартирного дома числится задолженность, то УК может обратиться к мировому судье. По результатам рассмотрения заявления судья имеет право оформить судебный приказ о взыскании долга за коммунальные услуги. Этот судебный приказ выносится судьёй единолично — на основании представленных коммунальщиками документов, в которых отражён факт задолженности, при этом сумма недоимок не должна превышать 500 тысяч рублей.

Судебный приказ выносится без вызова сторон в течение пяти дней и вступает в силу через десять дней после получения должником, с этого момента он равнозначен исполнительному документу. Всё происходит намного быстрее и проще, чем традиционный судебный процесс, поэтому УК очень часто прибегают к данному методу взыскания. Как сообщают читатели Лайфа, особенно агрессивно этим способом пользуется управляющая компания ДОМС — жители даже завели специальный телеграм-канал, чтобы противостоять коммунальщикам.

Не пропустить сроки

В теории, согласно статье 128 ГПК РФ, должник в течение десяти дней с момента получения копии судебного приказа вправе подать возражение на судебный приказ — тогда он будет отменён, а коммунальщики будут взыскивать долг обычным порядком, через суд, и в ходе процесса доказывать факт наличия задолженности.

Но это в теории. А на практике зачастую должники узнают о существовании судебного приказа от приставов, когда счета уже арестованы. И тут возможны два варианта. Если судебный приказ вступил в силу, но есть основания восстановления пропущенного срока для его отмены, то помимо возражения на сам приказ необходимо подготовить и подать в суд заявление о восстановлении пропущенного срока, указав на те уважительные причины, которые препятствовали возможности вовремя подать возражение.

При этом надо иметь в виду, что адекватными причинами будут только те, которые подтверждены документально. Например, судебный приказ был отправлен по адресу, где должник не зарегистрирован, должник не мог ознакомиться с судебным приказом, так как находился на длительном лечении в стационаре, и т.д. В этом случае судья рассмотрит вопрос о восстановлении срока и, скорее всего, приказ отменит. Отмена приказа повлечёт прекращение исполнительного производства, если оно уже успело начаться, снятие всех ограничений, запретов и отмену мер принудительного взыскания.

Если же приказ вступил в силу и уважительных причин для восстановления срока нет, это тоже не значит, что всё потеряно. Да, простая отмена решения невозможна, но можно оспорить судебный приказ в кассационном порядке. А для этого нужно составить заявление о нарушении норм материального или процессуального права, допущенном мировым судьёй. Обычно основанием для удовлетворения кассационной жалобы являются нарушения в порядке приказного производства. Например, управляющая компания попыталась взыскать долги за пределами срока исковой давности, который составляет три года.

Приостановить исполнительное производство

Если уже было начато исполнительное производство, то одновременно с разбирательством в судебных инстанциях следует позаботиться о приостановлении взыскания. Это лучше сделать параллельно с подачей возражений в суд — путём обращения к приставу с ходатайством приостановить исполнительное производство. Как правило, приставы удовлетворяют обращения о приостановлении производства по судебному приказу, если доход должника не позволяет произвести взыскание в течение трёх-шести месяцев (например, у неработающих пенсионеров или матерей-одиночек).

А для суда необходимо собрать все имеющиеся документы и справки, которые могут служить подтверждением неправоты коммунальщиков. Это может быть ошибка в расчётах, неполное или некачественное оказание услуг, непредоставление услуги, за которую была начислена плата, или истекший срок давности.