"Становились суперменами не чтобы калечить безоружных". Дудь обратился к белорусским силовикам

Российский журналист Юрий Дудь призвал белорусских силовиков прекратить калечить митингующих. Он с уверенностью заявил, что, несмотря на отсутствие интернета в республике, его слова точно услышат.

— Мужики! Я живу в другой стране — и в том числе поэтому молчал всё это время (вроде не моё дело, плюс у нас самих проблем полно). Но иногда кипеж становится настолько возмутительным и опасным, что надо высказаться и соседям. Что я увидел из своей хаты за последние дни? Как вы бьёте и стреляете в безоружных людей на улице. Причём не только тех, кто стоит против вас на площадях и улицах, но и тех, кто просто сидит на скамейке во дворе или гуляет с собакой, — обратился Дудь через соцсети к белорусской милиции.

Журналист также вспомнил видеообращение главного оппозиционного кандидата Светланы Тихановской, на котором она призывает митингующих разойтись по домам. По мнению Дудя, это действительно выглядит как постановка в обмен на освобождение.

Также блогер упомянул задержанных российских журналистов. Он возмутился тем, что несколько представителей СМИ, приехавших освещать выборы, просто пропали и почти двое суток не выходили на связь.

— Журналист всегда рискует — это норм. Но "рискую, получаю по голове, уворачиваюсь от пуль" — это одно, а "пропадаю без вести на 40 с лишним часов" — это какая-то совсем стыдная дичь для столицы мирного европейского государства, — отметил Дудь.

Обращаясь к силовикам, Дудь добавил, что они "тренировали силу и становились суперменами не для того, чтобы калечить своих безоружных земляков". По его словам, если правоохранители делают это по своей воле, то они неправы. Если же всё происходит по приказу начальства, то нужно перестать ему подчиняться.

— После того, что произошло за последние дни, перспектива вашего главного начальника — ненависть собственного народа и тотальная изоляция от всех прогрессивных стран. Перспективы всех, кто оказывал ему поддержку, примерно такие же. Точно ли из-за не самого честного, не самого профессионального и — теперь очевидно — совсем не смелого мужика стоит лишать себя будущего? — добавил журналист.