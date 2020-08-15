Россия объявила в розыск Цепкало и владельца телеграм-канала NEXTA Путило

Министерство внутренних дел России объявило в розыск бывшего претендента на пост главы Белоруссии Валерия Цепкало и основателя телеграм-канала NEXTA Степана Путило. Об этом свидетельствуют данные базы ведомства.

В штабе Цепкало уже заявили, что в настоящее время оппозиционер находится в Киеве. Путило с 2018 года проживает в Польше.

Напомним, в конце июля супруга бывшего претендента на пост президента Белоруссии Валерия Цепкало Вероника сообщила, что вместе с детьми оппозиционер уехал в Россию из-за опасений быть арестованным в республике.