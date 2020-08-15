Лукашенко: Страну никому не отдадим, ситуацию удержим

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране есть своё правительство, созданное по конституции, а странам, которые пытаются "выступать посредниками", следует сначала навести порядок у себя. Эти слова белорусского лидера прозвучали сегодня на совещании в Центре стратегического управления в Министерстве обороны государства, передаёт БелТА.

— Вы не хуже меня знаете, что происходит. Потихоньку начинают или продолжают раскачивать наше общество. Добрались до трудовых коллективов. Я уже много раз говорил об этом. Просто хочу в очередной раз напомнить, что из этого ничего не получится. Страну мы никому не отдадим. Ситуацию удержим, — заверил президент.

Лукашенко отметил, что сейчас не место для какого-то "благодушия или успокоенности" и что Белоруссия должна быть готова "вовремя ответить на любые вызовы".

Белорусский лидер отметил, что за рубежом предлагают некое посредничество, "создают для страны зарубежное правительство".

— Слушайте, есть у нас нормальное правительство, созданное по конституции. Нам не нужны никакие зарубежные правительства, посредники. Мне кажется, что, не обижая руководство этих республик, я хочу сказать: вы у себя порядок сначала наведите, — сказал он.

Никакое правительство ни за рубежом, где бы то ни было нам не нужно, и управлять оно страной не будет никогда. Неужели историю не изучали? Александр Лукашенко Президент Белоруссии

Ранее в МИД РФ отреагировали на заявление президента Украины Владимира Зеленского по поводу ситуации в Белоруссии. Там отметили, что украинским политикам с их печальным опытом государственных переворотов и развала страны не пристало раздавать советы какой бы то ни было стране.