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Помпео назвал выборы в Белоруссии несправедливыми

Он считает, что властям республики пора начать диалог с обществом.

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Фото © EPA / ТАСС

Государственный секретарь США Майкл Помпео на пресс-конференции с главой МИД Польши Яцеком Чапутовичем высказал мнение о выборах в Белоруссии, сообщает ТАСС.

Мы призываем белорусские власти начать диалог с белорусским обществом. Выборы [президента Белоруссии] не были свободными и справедливыми, — цитирует агентство его слова.

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Напомним, выборы президента Белоруссии состоялись накануне. Согласно предварительным итогам голосования, с большим отрывом побеждает Александр Лукашенко. Недовольные официальными результатами белорусы устроили в ночь на 10 августа многочисленные акции протеста.

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