Помпео назвал выборы в Белоруссии несправедливыми

Государственный секретарь США Майкл Помпео на пресс-конференции с главой МИД Польши Яцеком Чапутовичем высказал мнение о выборах в Белоруссии, сообщает ТАСС.

— Мы призываем белорусские власти начать диалог с белорусским обществом. Выборы [президента Белоруссии] не были свободными и справедливыми, — цитирует агентство его слова.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление президента Украины Владимира Зеленского по поводу ситуации в Белоруссии. Она отметила, что украинским политикам с их печальным опытом государственных переворотов и развала страны не пристало раздавать советы какой бы то ни было стране.