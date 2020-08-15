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Причины нет. Родственникам умершего в Гомеле парня выдали свидетельство о смерти

Ранее они обратились в Следственный комитет.

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Фото © Федосенко Наталия / ТАСС

Семья умершего в белорусском Гомеле в больнице 25-летнего Александра Вихора получила свидетельство о его смерти, сообщает TUT.BY.

Отдали заключение о его смерти — с формулировкой "Причина устанавливается", — пишет издание.

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Ранее белорусский лидер назвал протестные настроения в стране угрозой не только для республики.

Отмечается, что родные парня написали заявление в прокуратуру, СК и попросили возбудить уголовное дело по факту его смерти. Родственники считают, что ему не была своевременно оказана медицинская помощь.

Ранее в белорусском Гомеле в больнице умер 25-летний Александр Вихор, которого задержали 10 августа на акции протеста. Мать погибшего рассказала, что он не участвовал в акции, а ехал к своей девушке, когда его задержали.

Напомним, сторонники белорусской оппозиции не признали итоги выборов нового президента, на которых действующий глава государства Александр Лукашенко, по официальным данным, набрал более 80% голосов. В городах республики проходят акции протеста.

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