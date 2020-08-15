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Зеленский предупредил об угрозе появления "горящего Донбасса" в Белоруссии

Ранее России передали 32 гражданина, задержанных в республике.

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Фото © EPA / ТАСС

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Белоруссии стоит опасаться появления нового Донбасса.

Причиной для такой реакции стала новость о том, что России передали 32 задержанных на территории Белоруссии. Зеленский считает, что последствия этого "будут трагическими".

Путин и Лукашенко по телефону обсудили ситуацию в Белоруссии

Ранее белорусский лидер назвал протестные настроения в стране угрозой не только для республики.

Дай бог, чтобы белорусской власти не пришлось и на своей территории получить ещё один горящий, обескровленный Донбасс, — написал он в своём Telegram-канале.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление президента Украины Владимира Зеленского по поводу ситуации в Белоруссии. Она отметила, что украинским политикам с их печальным опытом государственных переворотов и развала страны не пристало раздавать советы какой бы то ни было стране.

Напомним, несколько дней назад состоялись выборы президента Белоруссии. По итогам с большим отрывом победил Александр Лукашенко. Недовольные результатами белорусы устроили многочисленные акции протеста.

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