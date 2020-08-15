Лукашенко — об угрозах оппозиции силовикам: Военные смогут обеспечить безопасность своих семей и страны

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предостерёг представителей оппозиции от угроз семьям сотрудников силовых структур, отметив, что военные смогут защитить своих родных и страну.

— Военные имеют достаточные ресурсы для обеспечения защиты своих семей и безопасности в стране, — подчеркнул он.

По словам Лукашенко, те, кто "троллят сегодня, угрожают семьям", не понимают, что может произойти. Он призвал их успокоиться.

— Если там есть мужики, будьте мужиками. Хотите повоевать, подраться — пожалуйста, но давайте мужики с мужиками, — сказал глава республики, отметив, что не нужно "вперёд выставлять девчонок".

Лукашенко подчеркнул, что пока просит не трогать ни в чём не повинных людей.

Ранее глава республики заявил, что в стране есть своё правительство, созданное по конституции, а странам, которые пытаются "выступать посредниками", следует сначала навести порядок у себя.