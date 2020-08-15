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Лукашенко — об угрозах оппозиции силовикам: Военные смогут обеспечить безопасность своих семей и страны

Президент призвал успокоиться и не трогать ни в чём не повинных людей.

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Фото © ТАСС / EPA

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предостерёг представителей оппозиции от угроз семьям сотрудников силовых структур, отметив, что военные смогут защитить своих родных и страну.

Военные имеют достаточные ресурсы для обеспечения защиты своих семей и безопасности в стране, — подчеркнул он.

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Агентство обещает обнародовать видеозапись происходившего роковой ночью.

По словам Лукашенко, те, кто "троллят сегодня, угрожают семьям", не понимают, что может произойти. Он призвал их успокоиться.

Если там есть мужики, будьте мужиками. Хотите повоевать, подраться — пожалуйста, но давайте мужики с мужиками, — сказал глава республики, отметив, что не нужно "вперёд выставлять девчонок".

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Он считает, что властям республики пора начать диалог с обществом.

Лукашенко подчеркнул, что пока просит не трогать ни в чём не повинных людей.

Ранее глава республики заявил, что в стране есть своё правительство, созданное по конституции, а странам, которые пытаются "выступать посредниками", следует сначала навести порядок у себя.

Напомним, после выборов президента Белоруссии, которые состоялись 9 августа, в стране не утихают акции против официальных результатов голосования. Днём всё проходит в мирной форме, а ближе к вечеру случаются беспорядки, в ходе которых в начале протестов силовики использовали светошумовые гранаты и дубинки.

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