Лукашенко — об угрозах оппозиции силовикам: Военные смогут обеспечить безопасность своих семей и страны

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предостерёг представителей оппозиции от угроз семьям сотрудников силовых структур, отметив, что военные смогут защитить своих родных и страну.
— Военные имеют достаточные ресурсы для обеспечения защиты своих семей и безопасности в стране, — подчеркнул он.
AP опубликовало фото с вероятным моментом выстрела в погибшего участника протестов в МинскеАгентство обещает обнародовать видеозапись происходившего роковой ночью.
По словам Лукашенко, те, кто "троллят сегодня, угрожают семьям", не понимают, что может произойти. Он призвал их успокоиться.
— Если там есть мужики, будьте мужиками. Хотите повоевать, подраться — пожалуйста, но давайте мужики с мужиками, — сказал глава республики, отметив, что не нужно "вперёд выставлять девчонок".
Помпео назвал выборы в Белоруссии несправедливымиОн считает, что властям республики пора начать диалог с обществом.
Лукашенко подчеркнул, что пока просит не трогать ни в чём не повинных людей.
Ранее глава республики заявил, что в стране есть своё правительство, созданное по конституции, а странам, которые пытаются "выступать посредниками", следует сначала навести порядок у себя.
Напомним, после выборов президента Белоруссии, которые состоялись 9 августа, в стране не утихают акции против официальных результатов голосования. Днём всё проходит в мирной форме, а ближе к вечеру случаются беспорядки, в ходе которых в начале протестов силовики использовали светошумовые гранаты и дубинки.