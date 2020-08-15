МВД Белоруссии заявило о спокойной обстановке в стране во время акций протестов

В Белоруссии сохраняется спокойная обстановка, несмотря на протестные акции несогласных с итогами президентских выборов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря МВД республики Ольгу Чемоданову.
— Пока всё спокойно, инцидентов не отмечено, — сказала она.
Ранее Лайф сообщал, что на улицах белорусской столицы остаются несогласные с результатами выборов, скандируя "Жыве Беларусь" и выступая против насилия.
Машины перестали сигналить. В Минске прощаются с погибшим во время протестов 10 августа — видеоК месту гибели пришло несколько сотен человек, чуть меньше — на похороны.
Напомним, после выборов президента Белоруссии, которые состоялись 9 августа, в стране не утихают акции против официальных результатов голосования. Днём всё проходит в мирной форме, а ближе к вечеру случаются беспорядки, в ходе которых в начале протестов силовики использовали светошумовые гранаты и дубинки.