МВД Белоруссии заявило о спокойной обстановке в стране во время акций протестов

В Белоруссии сохраняется спокойная обстановка, несмотря на протестные акции несогласных с итогами президентских выборов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря МВД республики Ольгу Чемоданову.

— Пока всё спокойно, инцидентов не отмечено, — сказала она.

Ранее Лайф сообщал, что на улицах белорусской столицы остаются несогласные с результатами выборов, скандируя "Жыве Беларусь" и выступая против насилия.