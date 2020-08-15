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МВД Белоруссии заявило о спокойной обстановке в стране во время акций протестов

Правоохранители сообщили, что инцидентов не отмечено.

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Фото © ТАСС / Наталия Федосенко

В Белоруссии сохраняется спокойная обстановка, несмотря на протестные акции несогласных с итогами президентских выборов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря МВД республики Ольгу Чемоданову.

Пока всё спокойно, инцидентов не отмечено, — сказала она.

Ранее Лайф сообщал, что на улицах белорусской столицы остаются несогласные с результатами выборов, скандируя "Жыве Беларусь" и выступая против насилия.

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К месту гибели пришло несколько сотен человек, чуть меньше — на похороны.

Напомним, после выборов президента Белоруссии, которые состоялись 9 августа, в стране не утихают акции против официальных результатов голосования. Днём всё проходит в мирной форме, а ближе к вечеру случаются беспорядки, в ходе которых в начале протестов силовики использовали светошумовые гранаты и дубинки.

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