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Лукашенко заявил, что Путин "абсолютно посвящён" в происходящее в Белоруссии

Глава республики отметил, что Россия при первом запросе окажет помощь в обеспечении безопасности в стране.

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Фото © ТАСС / Николай Петров

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что был несколько удивлён осведомлённостью российского лидера Владимира Путина о происходящем в республике.

Сегодня с президентом России у меня состоялся длительный, обстоятельный разговор о ситуации. Должен сказать, меня даже несколько удивило — абсолютно посвящён в то, что происходит, — цитирует главу государства БелТА.

Лукашенко также отметил, что Россия при первом запросе окажет Белоруссии помощь по обеспечению безопасности, так как между странами существует такой договор в рамках Союзного государства.

Лукашенко: Страну никому не отдадим, ситуацию удержим

Глава Белоруссии попросил глав "других республик" сначала навести порядок у себя, прежде чем что-то советовать.

Ранее Лайф рассказывал, что в ходе телефонного разговора Путин и Лукашенко подтвердили намерение укреплять союзнические отношения.

Напомним, после выборов президента Белоруссии, которые состоялись 9 августа, в стране не утихают акции против официальных результатов голосования. Днём всё проходит в мирной форме, а ближе к вечеру случаются беспорядки, в ходе которых в начале протестов силовики использовали светошумовые гранаты и дубинки.

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