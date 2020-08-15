Лукашенко заявил, что Путин "абсолютно посвящён" в происходящее в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что был несколько удивлён осведомлённостью российского лидера Владимира Путина о происходящем в республике.

— Сегодня с президентом России у меня состоялся длительный, обстоятельный разговор о ситуации. Должен сказать, меня даже несколько удивило — абсолютно посвящён в то, что происходит, — цитирует главу государства БелТА.

Лукашенко также отметил, что Россия при первом запросе окажет Белоруссии помощь по обеспечению безопасности, так как между странами существует такой договор в рамках Союзного государства.

Ранее Лайф рассказывал, что в ходе телефонного разговора Путин и Лукашенко подтвердили намерение укреплять союзнические отношения.